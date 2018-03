Vorstand im Amt bestätigt

Anzeige

Grünsfeld.Zur Jahreshauptversammlung der Jungen Union Grünsfeld trafen sich die Mitglieder in der Pizzeria „Eisner Mühle“.

Vorsitzender Jonas Markert sprach über die erfolgreichen eineinhalb Jahre seit der Gründung des Verbandes im Oktober 2016. Er betonte vor allem das starke Mitgliederwachstum, was das hohe Engagement der jungen Erwachsenen in der Organisation widerspiegelt. Durch zahlreiche Aktionen auf verschiedenen Festen und Veranstaltung habe sich der Stadtverband in Grünsfeld etabliert.

Bürgermeister Joachim Markert lobte den Einsatz, der durch die Heranwachsenden geleistet wird. Es sei wichtig, dass man sich schon in jungen Jahren für die Politik interessiere und stark mache. Vor allem auf kommunaler Ebene könne man viel bewegen.