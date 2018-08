Warnstreik bei Fruchtsafthersteller

Anzeige

Beschäftigte der Spät- und Nachtschicht bei Refresco in Grünsfeld legten für über zwei Stunden die Arbeit nieder. NGG-Verhandlungsleiter Burkhard Siebert: „Situation wie bei Ryan Air“.

grünsfeld. Bei der Firma Refresco in Grünsfeld ist es am Montagabend zu einem ersten Warnstreik gekommen. Die Beschäftigten der Spät- und Nachschicht legten für zwei Stunden die Arbeit nieder, um gegen die Blockadehaltung des Unternehmens in der seit Jahresbeginn laufenden Tarifauseinandersetzung zu protestieren. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will für ihre Mitglieder bei dem Fruchtsafthersteller eine Anbindung an die Flächentarifverträge der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Baden-Württemberg erreichen. Das Unternehmen lehnt dies ab und will Veränderungen durch einen Haustarifvertrag auch nur dann akzeptieren, wenn diese „kostenneutral“ seien, wie der Verhandlungsleiter Burkhard Siebert von der NGG Heilbronn sagte.

„Uns wurde auch in der vierten Verhandlung Ende Juli erklärt, dass das Unternehmen seinen ’Handlungsspielraum’ grundsätzlich eigentlich nicht durch den Abschluss von Tarifverträgen aufgeben wolle“, sagt Siebert. Das Unternehmen habe zwar eine Hauslösung angeboten, aber dies nur unter der strikten Maßgabe, dass es am Ende nicht mehr kosten dürfe: „Die Beschäftigten sollen also Verbesserungen in der linken Tasche durch sogenannte Kompensationen aus der rechten Tasche selbst bezahlen. Das werden wir nicht mitmachen!“, so der Gewerkschafter.