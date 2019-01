Weitere Arztpraxis für Grünsfeld

Grünsfeld.Mit dem beabsichtigten Neubau einer Arztpraxis im Beundweg kann nach dem Auszug des Kindergartens ein „Gesundheitscampus mit überörtlicher Bedeutung“ entstehen, freute sich Bürgermeister Joachim Markert in der Gemeinderatssitzung. Bekanntlich soll in spätestens 1,5 Jahren der jetzige Kindergarten in den neuen Bildungscampus umziehen. Auf dem Areal des jetzigen Kindergartens werde dann ein Physiotherapie-Zentrum und eventuell eine Praxis für eine Hebamme entstehen.

„Durch die Ansiedlung einer zweiten Arztpraxis ist vor allem auch der Standort der Apotheke gesichert“, so Markert. Weil das Grundstück bisher unbebaut war, müsse es noch an Kanalnetz und Wasserversorgung angeschlossen werden. Die Bauform füge sich in die vorhandene Bebauung ein, so dass der Rat sein Einvernehmen einstimmig erteilte.

Nicht abstimmen musste man über den Anbau einer Werkstatthalle mit Containerhalle, dem Neubau einer Kantine und zwei Lkw-Unterstellhallen. Der Bauantrag wurde zurückgezogen, da man in einem Gespräch mit dem Bauwerber die Bedenken des Gemeinderates aus dem nichtöffentlichen Teil der Dezembersitzung unterbreitet hatte. Der Gemeinderat sah vor allem die Anlage der geplanten Bauten als nicht in die Umgebung passend an. Nun soll der Bauwerber umplanen.

Für die Kommunalwahl wurde Karsten Ott als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses bestimmt. Sein Stellvertreter ist Heinz Ulzhöfer. Beisitzer sind Gabriel Weber und Christina Wenz, die Stellvertreter Kilian Engert und Helmut Retzbach. Bürgermeister Joachim Markert, der normalerweise als Vorsitzender fungieren dürfte, kann dieses Amt nicht ausüben, da er sich für ein Mandat im Kreistag bewirbt.

Um die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes „Höhri II“ nicht über den allgemeinen Haushalt zu realisieren, beschloss der Gemeinderat die Einrichtung eines Treuhandkontos bei der Sparkasse Tauberfranken mit einer Kreditlinie von 1,6 Millionen Euro. Auch bei früheren Baugebieten wie „Lay I“ oder „Göbel II“ hatte man diese Finanzierungsart gewählt, berichtete Kämmerer Manfred Maag. Die Sparkasse hatte bei einer Laufzeit von fünf Jahren das wirtschaftlichste Angebot gemacht.

Gemeinderätin Viola von Brunn wollte von der Verwaltung wissen, wie man jetzt mit dem Kindergarten in Zimmern weiter verfahre. Wie berichtet, steht der Kindergarten vor der Schließung, wogegen sich Widerstand unter den Eltern regt. Bürgermeister Markert berichtete, dass es eine Begehung mit dem Kreisbaumeister gegeben habe, um zu klären, ob man eine „große Gruppe“ einrichten kann. Durch den Einbau von feuerhemmenden Türen und einige andere Arbeiten wäre es möglich, die Kinder der Krippe und des Kindergartens zusammen in einer Gruppe zusammenzuführen. Allerdings müsse erst noch der genaue Bedarf abgeklärt werden. Aus dem Grund wurde ein Brief an die betroffenen Eltern verschickt, in dem sie ihren genauen Bedarf an Betreuung für die Kinder kundtun sollen. Erst dann wird über das weitere Vorgehen seitens der Gemeinde abgestimmt.

