Wie aus einem Zauberfehler ein Fehlerzauber wird

Grünsfeld.Gespannt warteten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen gemeinsam mit ihren Lehrkräften auf den Autor Raphael Schröter, der ihnen sein Buch „Fehlerzauber“ mitgebracht hatte. Nachdem Schulleiter Uwe Schultheiß ihn mit einem Willkommensherz begrüßt hatte, begann die Vorstellung des Kinderbuch.

Zunächst durften die Kinder ihr Vorwissen zum Buch äußern. Die Figuren „Zauberer, Hase, Ratte“ waren fast allen Kindern bekannt. Natürlich war auch klar, dass in der Geschichte gezaubert wurde. Wenn Rabaska, der Zaubermeister, seine Zauberformeln spricht, kullern aus seinem Stab nur Murmeln. Die Zaubereien wollen ihm nicht gelingen.

An dieser Stelle durften die jungen Zuhörer den Zauberer kräftig unterstützen. Raphael Schröter teilte den Kindern Zauberstäbe aus – und los ging’s. Alle riefen: „Rabaskadabra!“ Aber der Eimer lief nicht davon, wie versprochen, sondern er lief nur aus.

Auch der Teppich flog nicht davon, sondern blieb liegen. Der Teppich hörte wohl statt „fliegen“ das Wörtchen „liegen“. Als aus dem Zylinder kein weißes Kaninchen kommt, sondern eine Ratte, war der Schreck groß.

Lepolo, das braune Häschen, das ursprünglich eigentlich ein weißes Kaninchen sein wollte, war inzwischen gern es selbst. Und es will auch Zauberer sein, erfuhren die Kinder.

Kinder eingebunden

Bei dem mutigen Zauberversuch des Hasen Lepolo hoben er und die Ratte unerwartet ab in die Lüfte. Aber wie sollten die beiden wieder herunterkommen? Die falschen Zaubersprüche produzierten doch nur Murmeln. Schließlich war es das Gewicht der Murmeln im übervollen Hut, das die beiden wieder zurück zur Erde brachte.

So erfuhren die Schüler in der Geschichte, wie manchmal aus einem Zauberfehler ein Fehlerzauber wird.

Zum Abschluss der Autorenlesung durften die Kinder dem Autor nach Belieben Fragen stellen. So erfuhren sie, dass Raphael Schröter auch der Illustrator der wunderschönen Bilder ist, dass die Idee für das nächste Buch schon geboren ist und dass Schröter in Zukunft mit anderen Autoren zusammenarbeiten will.

Die Kinder der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen bedankten sich mit kräftigem Applaus bei dem Autor, der in Grünsfeld selbst einiges über Zauberei dazugelernt hatte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018