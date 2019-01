Wird Bürgercafé zum neuen Milchhäusle?

Grünsfeld.Das „Bürgercafé“ ist Thema in der aktuellen Kampagne der „Hasekühle“. In den vergangenen Monaten ist die ehemalige Beerenbauer-Filiale umgebaut worden. Neben Bäcker und Post gibt es jetzt dort Räumlichkeiten, die als Treffpunkt für Jugend, Familie, Senioren und Vereine gedacht sind. „Bürgercafé – unser neues Milchhäusle?“, fragen deshalb die Grünsfelder Narren.

Mit ihrem neuen Orden greifen die „Hasekühle“ das Thema auf. In der Form einer Milchkanne erinnert er an das ehemalige „Milchhäusle“. Einst lieferten dort die Landwirte die Milch ihrer Kühe ab. Nach getaner Arbeit blieb immer noch genügend Zeit, um ein Schwätzchen zu halten. Das „Milchhäusle“ war damit Sammelstelle und Informationsbörse zugleich.

„Vielleicht wird das neue Bürgercafé auch so ein Treffpunkt“, meinen Christel Nowak und Dieter Scheidel. Die beiden Fastnachter waren maßgeblich an der Gestaltung des neuen Ordens beteiligt. Erstmals ist er nicht mehr in Handarbeit, sondern maschinell gefertigt. Das sei weniger zeitaufwendig gewesen und habe es möglich gemacht, filigraner zu arbeiten. Der Orden zeigt das Gebäude, in dem das „Bürgercafé“ untergebracht ist.

Davor ist die „Hasekuh“ zu sehen. Sie hält einen Kaffeebecher in der Hand und sitzt in einem Kreis von Milchkannen. Die Symbolfigur der Grünsfelder Fasnacht ist ja selber ein Zwitterwesen aus Kuh und Hase.

Mit dem „Milchhäusle“ erinnern die „Hasekühle“ zugleich an große Momente der Grünsfelder Saalfasnacht.

Viele Jahre war das „Milchhäuslesgebabbel“ fester Programmpunkt der Prunksitzung. Geliebt und gefürchtet waren die Beiträge des legendären Duos Franz Alex und Jürgen Häuslein, mit denen sie das Ortsgeschehen unter die Lupe nahmen.

Weitere Anmerkungen zum Motto verspricht im Übrigen der Prolog, den das personifizierte „Hasekühle“ bei der Prunksitzung am Samstag, 16. Februar, in der Stadthalle vorträgt.

Den Kartenvorverkauf haben die „Hasekühle“ zentralisiert. Für alle Narrenfreunde – auch aus den Ortsteilen – findet er am Samstag, 2. Februar, ab 13 Uhr im Vereinsheim in Grünsfeld statt. Das Vereinsheim ist bereits ab 12.30 Uhr geöffnet. Damit jeder die Chance hat, Karten im vorderen Bereich zu erhalten, werden Nummern verteilt. Es können maximal 20 Karten pro Person erworben werden. feu

