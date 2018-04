Zaungeflecht soll den Biber abhalten

Anzeige

„Böse Konflikte zwischen den Parteien gibt es indes nicht“, weiß der Niederstettener Biberberater Siegfried Dehner zu berichten. Man habe sich weitgehend miteinander arrangiert, auch wenn der Mensch immer wieder staune, was so ein Biber anrichten könne. Kürzlich „überfiel“ eine Biberfamilie eine Baumschule in unmittelbarer Nähe des Grünbachs und „knabberte“ die jungen Bäume einfach um.

Jetzt rückte ein Bautrupp des Grünsfelder Bauhofes zusammen mit ehrenamtlichen Helfern an, um dem Biber das Auflockern des Bodens zu vergraulen – in Absprache mit dem Biberbeauftragten. Denn regelmäßig inspiziert Siegfried Dehner den See, die Rückhaltebecken, Bachläufe und die Flur. Er führt Gespräche mit Einwohnern und möglichen „Bibergschädigten“. Dehner versucht auszugleichen, Lösungen zu finden, wo Natur und Mensch sonst irgendwann vielleicht heftig aneinandergeraten.

Vor allem im Bereich der Tennisplätze ist ein Interessenskonflikt aufgetreten: Hier hat der Biber versucht, vom Bach aus Röhren bis weit in den Uferbereich hinein anzulegen. Und der ist nicht nur öffentlicher Grund, sondern der sensible „Grenzbereich“ dient der Stabilität der ganzen Anlage.

Bissfester Draht

Oft habe der Biber aus Naturschutzgründen mit seinen Belangen „das Sagen“, hieß es. Jetzt wurde in Grünsfeld nach einem behördlichen Abstimmungsverfahren für den Menschen und die technische Standsicherheit entschieden. An der Tennisanlage und beim See werden die beiden Bachbette mit einem speziellen, bisssicheren und widerstandsfähigen Drahtgeflecht verwehrt.

Die unterirdische Metallwand soll den Biber sicher davon abhalten, in diesem Bereich Querröhren zu bauen. Biberberater Siegfried Dehner hält fest, dass er jederzeit für Gespräche zur Verfügung steht.

Auch das Landratsamt nimmt sich Fragen und Problemen bezüglich der Nager an.

Wasser-Anrainer können beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises kostenfrei einen Spezial-Zaun erhalten, um wassernahe Gehölze zur schützen.

