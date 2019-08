Zwei Mal aufs Podest geschafft

Grünsfeld.Diesmal war der Fightclub Grünsfeld in Straubing auf dem Deutschland Cup.

Lea Ohmüller trat in der Disziplin KL an und Felix Appel in der Disziplin LK an. Lea Ohmüller hat überzeugend gekämpft. Sie belegte den zweiten Platz.

Felix Appel musste, aufgrund mangelnder Gegner in der nächsten Altersklasse antreten und traf dort auf einen sechs Jahre älteren Gegner. Trotz der ungünstigen Startvoraussetzungen bewies er Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Am Ende erreichte er den dritten Platz.

Zusätzlich nahmen die Sportler bei Neopro Boxing teil. Gökdeniz Yalamo.O absolvierte seinen ersten Boxkampf.

Nach einem harten Treffer war der Kampf für ihn beendet. Trotz guter Leistung war der Boxkampf auch für Dominik Hehn vorzeitig beendet.

Lea Ohmüller zeigte ihr Können und lieferte einen technisch starken Kampf ab. Am Ende belegte sie Rang zwei. Auch in der Disziplin Boxen gab es für Felix Appel keinen Gegner. Kerstin Wiedermann konnte verletzungsbedingt nicht antreten.

