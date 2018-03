Zwei profunde Kenner der Stadtgeschichte

Anzeige

Grünsfeld.Sie sind ein ungleiches Paar. Seit vier Jahren sind Hermann Freitag und Edgar Weinmann in Grünsfeld unterwegs. Beide eint das Interesse für die Stadtgeschichte. Als Nachtwächter und Sekretär bringen sie den Besuchern Geschichte und Geschichten aus der Gauhauptstadt näher. Mit Erfolg. Kürzlich absolvierte das Duo seine 50. Führung.

„Edgar Weinmann und Hermann Freitag sind ein ideales Gespann“, betonte Joachim Markert. Der Bürgermeister empfing die beiden zum Jubiläum im Rathaus. Die Führungen nehmen in der Regel von seinem Amtssitz ihren Ausgang und können über die Stadtverwaltung gebucht werden. „Es gibt immer sehr viele Anfragen“, wusste Markert. Mancher Interessent habe auf eine spätere Führung vertröstet werden müssen.

Kein Wunder, dass das Stadtoberhaupt von einer „Erfolgsgeschichte“ sprach. Das liegt in seinen Augen an dem großen Engagement der beiden und ihrer Leidenschaft für die Stadtgeschichte. Ein wesentlicher Faktor seien auch die lebensnahen Schilderungen. „Das findet man so weder in einem Geschichtsbuch noch in einer Ausstellung“, zeigte Markert sich überzeugt. Zum Erfolg trägt sicher auch die Aufmachung bei. Hermann Freitag ist bei den Führungen im historischen Gewand eines Nachtwächters unterwegs. Laterne, Hellebarde und Horn gehören zu seiner Ausstattung. Einen Nachtwächter habe es in Grünsfeld nie gegeben, räumte Freitag ein. Torwächter seien aber bezeugt.