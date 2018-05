Zwei Titelgewinne nach Grünsfeld geholt

Anzeige

Grünsfeld.Die Wettkämpfer der Alpha Fighters Grünsfeld feierten bei der Meisterschaft der Deutschen Grappling Liga einen riesigen Erfolg. Trainer Martin Vath hatte fünf Kinder nominiert, die dieses Jahr mitkämpfen dürfen: Adrian Hellhorn (sechs Jahre), Marc Schweizer (8), Leon Nuss (9), Celina Feldhoffer (12) und Janik Ulmrich (15) waren gut vorbereitet und starteten in einem großen Teilnehmerfeld in der Athletenhalle in Großostheim.

Als Jüngster startete Adrian Hellhorn in der Klasse 6-8 Jahren. In einem starken Kampf gegen einen Kämpfer der Arena Aschaffenburg musste er sich geschlagen geben.

Marc Schweizer lieferte sich ebenfalls einen sauberen Kampf. Dass es eine deutsche Meisterschaft war, merkte man gleich an dem sehr hohen technischen Niveau.