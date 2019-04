Zwei „Urgesteine“ ausgezeichnet

Neue Chorleiterin, neuer Schwung: So lautet die Erfolgsformel für den Männergesangverein.

Grünsfeld. Nach turbulenten Zeiten läuft es derzeit richtig gut bei der „Liedertafel“. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zogen die Sänger Bilanz. „Wir haben Großes geleistet“, erklärte Hans Rackl. Der Vorsitzende blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf das vergangene Jahr zurück. Einfach sei es nicht gewesen, räumte er ein. Mit einer neuen und geduldigen Chorleiterin sowie fleißigen Sängern bei der Probe habe man die Wende geschafft. „Sie hat uns wieder in den Stand versetzt, gut und erfolgreich zu singen“, lobte Rackl die neue Dirigentin Andrea Müller-Köhler.

Die dankte den Sängern, dass sie sich auf von ihr eingeführte Neuerungen eingelassen haben. Zwei wöchentliche Proben seien ungewohnt und intensiv gewesen. „Ich habe die Sänger aus der Komfortzone gerissen und bislang unberücksichtigte Aspekte in den Vordergrund gestellt“, erläuterte die Dirigentin ihre Vorgehensweise.

Die Erfolge seien inzwischen hörbar. „Der Chor ist zu einem besseren und feineren Klang gelangt“, versicherte sie und äußerte ihre Freude darüber, was nun entstanden sei. „Piano ist wieder piano, forte wieder forte.“

Müller-Köhler dankte zugleich Manfred Hanselmann. Er habe nach dem Abschied des etatmäßigen Dirigenten die Vakanz überbrückt. „Er hat den Chor zusammengehalten“, betonte Müller-Köhler.

Schriftführer Hermann Ködel verlas den detaillierten Jahresbericht. Seine Ausführungen machten deutlich, dass der Männergesangverein nach wie vor daran festhält, den Gesang zu pflegen. Beim Liederabend und dem Kirchenkonzert präsentierten die Sänger sich der Öffentlichkeit. Dabei beschritt man neue Wege und beteiligte sich auch an einem Projektchor.

Walter Kraft stellte die Aktivitäten der „Grünbachtaler“ vor. Die Formation unter der Leitung von Roswitha Ehrmann ist eine Gesangsgruppe innerhalb der „Liedertafel“. Bei zahlreichen Veranstaltungen trugen die „Grünbachtaler“ Lieder der fränkischen Heimat vor. „Wir sind gern gesehene Gäste und werden häufig nachgefragt“, berichtete Kraft nicht ohne Stolz.

Als Kassierer präsentierte Walter Kraft Zahlen. Noch steht die „Liedertafel“ finanziell auf soliden Beinen. Gleichwohl mahnte der Kassierer, neue Einnahmequellen zu erschließen. Trotz Defizit hatten die Revisoren an Krafts Kassenführung nichts auszusetzen hatten. Der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes stand nichts im Wege.

„Der Männergesangverein hat eine gute Basis gefunden“, bekräftigte Joachim Markert. Der Bürgermeister lobte die Sänger in seinem Grußwort dafür, dass sie in einer schwierigen Situation dem Verein die Treue gehalten haben. Positiv wertete das Stadtoberhaupt die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. „Man kommt in eine neue Spur“, befand er. Das tue dem Verein gut, war er überzeugt. Mit neuem Schwung ließen sich, so Markerts Hoffnung, neue Sänger begeistern.

Ehrungen

Im Anschluss wurden eifrige Sänger geehrt. Insgesamt betrug die Beteiligung der 23 Sänger bei den Proben stattliche 73 Prozent. Keine einzige der 62 Singstunden versäumten Walter Kraft und Dirigentin Andrea Müller-Köhler. Stefan Ruf fehlte dreimal.

Zwei neue Ehrenmitglieder zählt künftig die Liedertafel. Die Versammlung verlieh Fritz Wolpert und Berthold Söllner einstimmig diesen Ehrentitel. Die Verdienste der beiden um den Verein sind unstreitig. Fritz Wolpert singt seit 60 Jahre in den Reihen der Liedertafel. Von 1999 bis 2006 bekleidete er darüber hinaus das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Als 2017 der Verein vor der Auflösung stand, übernahm er als Vorsitzender noch einmal Verantwortung.

Berthold Söllner ist ebenfalls ein „Urgestein“ der Liedertafel. Dem Verein hält er als aktiver Sänger seit mittlerweile 59 Jahren die Treue.

Weil es derzeit bei den Sängern so gut läuft, gingen die Vorstandswahlen auch recht schnell und reibungslos über die Bühne. Die vor einem Jahr eher als Übergangslösung gefundene Mannschaft wurde für weitere drei Jahre ohne Ausnahme im Amt bestätigt.

Vorstandswahlen

Der Vorstand der Liedertafel setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Hans Rackl. Ihm zur Seite steht Walter Kraft. Er versieht in Personalunion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassierers. Hermann Ködel bleibt Schriftführer.

Weiterhin gehören dem Vorstand der Grünsfelder Liedertafel an: Elmar Breunig, Martin Engert, Karlheinz Vollrath, Peter Umminger und Willi Zorn (alle Beisitzer), Elmar Breunig und Reinhold Segeritz (beide Rechnungsprüfer) sowie Stefan Ruf als Notenwart und Willi Rüttling als Fahnenträger. feu

