HG Königshofen/Sachsenflur – TGS Pforzheim II 33:25

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, A. Sander (beide Tor); M. Wetterich (3), T. Sander, F. Hensel (1), M. Buchinger (2), L. Bleckmann (4), M. Fischer (1), A. Veith, C. Müller, B. Hupp (8), T. Meyer (9/3).

Die HG Königshofen/Sachsenflur bleibt 2019 weiter sieglos. Auch gegen die TGS Pforzheim II konnten die Taubertäler den so erhofften ersten Erfolg nicht landen. Ohne die Verletzten Dennis Meyer, Christian Müller, David Fischer und Marcel Gengel fehlten von vorneherein wichtige Akteure auf Seiten der HG. Die Gastgeber kamen aber ganz gut in die Partie und hielten das Spiel die ersten 15 Minuten offen. Häufig ging es über Kreisläufer Bastian Hupp, der vier der ersten fünf Tore erzielte. Die Treffer waren gut herausgespielt, und die Fehlerquote hielt sich in Grenzen. Leider war auch jeder Wurf der Gäste ein Treffer. Der Pforzheimer Jakob Fassunge schraubte mit drei Rückraumtoren in Folge das Ergebnis von 10:12 auf 10:15. Mit einem Halbzeitstand von 14:22 aus Sicht der HG ging es in die Pause. 22 Gegentore in 30 Minuten machen einen Sieg unmöglich. Leider streuten die Jungs in Rot noch einige Fehler ein und warfen noch den dritten Torhüter der Pforzheimer warm. Sonst hätte man das Ergebnis sicherlich noch freundlicher gestalten können. Am Ende stand ein 25:33 auf der Anzeigetafel. Vom Tabellenbild her war das ein zu erwartendes Ergebnis.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019