Überzeugende Teamleistung

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Wertheimer das dominante Team. Durch vier Treffer in Folge zog man auf 20:8 davon und die letzten Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback waren damit zerstört. Die Hausherren hatten nun sichtlich Spaß am Spiel und gaben weiter Vollgas. Vor allem die linke Angriffsseite präsentierte sich in Torlaune und schraubte den Vorsprung weiter in die Höhe. Letztendlich waren es 17 Tore, die beide Teams in einem fairen Spiel trennten. Dadurch zieht der Aufsteiger in die nächste Runde ein, in welcher man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf höherklassige Teams treffen wird. Die starke Mannschaftsleistung in dieser Partie macht jedoch Mut für die weiteren Aufgaben.

Trainer Konrad Michel war nach der Partie voll des Lobes für sein Team: „Ich bin unfassbar stolz. Das war das mit Abstand beste Spiel, das ich in den letzten anderthalb Jahren von uns gesehen habe. Die Heidingsfelder haben keine schlechte Mannschaft, umso höher ist dieser Sieg einzuschätzen. Das Spiel heute hat gezeigt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Das war eine Teamleistung vom allerfeinsten.“

Es spielten für den HSV Main-Tauber: Maximilian Schack (Tor); Benedikt Schack (Tor); Kevin Kunzmann 8/2; Philipp Merola 7; Daniel Wießler 5; Julian Enzfelder 4; Jonathan Witt 4; Konrad Michel 3; Luis Eichelbrönner 2; Mario Beck 1; Marcel Michel; Danijel Lejic.

Mittwoch, 25.07.2018