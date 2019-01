Ab jetzt zählt jeder einzelne Punkt

Nach der kurzen Winterpause gehen die Teams in der Handball-Badenliga am Wochenende wieder auf Punktejagd. Für den TV Hardheim ist in der Rückrunde jeder Punkt von Bedeutung, um sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen und den Anschluss an die weiteren Abstiegsaspiranten zu halten.

In den bisherigen 15 Partien waren die Erftäler eher Punktelieferant als Punktgewinner, und somit kommt es nicht von ungefähr, dass die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Pauler schon etwas abgeschlagen am Tabellenende steht. Fünf Punkte beträgt bereits der Rückstand auf Hockenheim, die zusammen mit Wiesloch ebenfalls im Abstiegskampf involviert sind und sich zunächst einmal weniger Sorgen machen müssen, da der TVH trotz zahlreicher guter Spiele auf Augenhöhe mit dem Gegner einfach nicht mehr gewinnen kann.

Ein kleines Erfolgserlebnis hatten die Hardheimer bereits im neuen Jahr, als man erneut den Titel als Kreispokalsieger für sich beanspruchen durfte. Möglicherweise ist dies der Auslöser für eine erfolgreiche Rückrunde, die für den TVH mit der Begegnung in Knielingen beginnt.

Die bedeutet für den TVH eine weitere große Herausforderung, denn der Gegner ist immerhin auf dem sechsten Tabellenplatz postiert. Im Hinspiel stand man kurz vor einem Sieg, als man letztlich wieder mal in letzter Sekunde einen Treffer kassierte und sich letztlich mit einem Unentschieden zufrieden geben musste.

Alles oder nichts

Diese leidigen Erfahrungen mit zahlreichen Niederlagen in letzter Sekunde ziehen sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde des TV Hardheim, und damit ist die Punkteausbeute mit mageren fünf Punkten auf der Habenseite mehr als bescheiden. „Alles oder nichts“, heißt es ab sofort im Lager des TVH, sonst muss man sich am Ende der Saison von der Badenliga verabschieden,und daran möchte trotz des derzeitigen Tabellenplatzes niemand im Umfeld der Hardheimer Handballer denken.

Die volle Konzentration gilt am Samstag zunächst der Begegnung in Knielingen, und die könnte vielleicht schon die Trendwende in Gang setzen. Das Unentschieden im Hinspiel sollte Motivation genug sein, dem Gegner selbst in eigener Halle Paroli bieten zu können. Für die Partie hat sich die Mannschaft viel vorgenommen und möchte etwas Zählbares mit nach Hause bringen. Dafür kann Trainer Karlheinz Pauler auf fast alle Spieler zurückgreifen. Verzichten muss Hardheims Coach allerdings auf die beiden Kreisläufer Dustin Leiblein und Tim Schneider, die ihre Mannschaft in diesem Spiel nicht unterstützen können.

Angepfiffen wird die Begegnung in Knielingen am Samstag um 20 Uhr.

