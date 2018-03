Abstiegskampf fordert die „Erste“

Anzeige

Meisterschaft im Visier

Am Sonntag sind gleich drei Mannschaft in fremder Halle gefordert. Die weibliche B-Jugend wird zu einer ungewohnten frühen Zeit um 11 Uhr in Flein auf Punktejagd gehen. Mit einem Sieg würde man die Meisterschaft in der Bezirksklasse Perfekt machen.

Die weibliche A-Jugend geht morgen in ihr letztes Saisonspiel 2017/18. Sie trifft auf den Tabellenletzten TSV Weinsberg. Für die Mannschaft für Andreas Hollerbach und Holger Ziems zählt nur der Sieg. Anwurf ist um 13 Uhr.

In der Glück-Auf-Halle in Bad Friedrichshall geht es auch die männliche A-Jugend in ihr letztes Spiel. Durch eine starke Partie am vergangenen Samstag in heimischer Halle gegen den direkten Konkurrenten SG Heuchelberg, machte man die Vizemeisterschaft perfekt. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr.

Ungeliebtes Harz

Hat der TSV Buchen die Derby Niederlage gegen die HA Neckarelz gut überstanden? Man muss hoffen, dass der TSV Buchen bei dem jetzigen Gegner TV Flein II gewinnt, um sich ein wenig Luft in Sachen Abstiegskampf zu verschaffen. Das Hinspiel gegen den direkten Konkurrenten gewann man nach einem durchwachsenden Spiel mit 22:20.

In der Sandberghalle in Flein kommt noch das ungeliebte Harz dazu, dass macht die Ausgangslage nicht gerade einfacher. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener zählt nur der Sieg und nichts anderes, denn die weiteren Aufgaben werden für den TSV nicht einfacher werden.

Man trifft noch auf den TV Mosbach und die HSG Hohenlohe, deshalb sollte man die Punkte aus dem Schwabenland mit in den Odenwald nehmen. Los geht es mit dem bekannten Schiedsrichterduo Werner von Ow und Bernhardt Wipfler um 20 Uhr. hn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018