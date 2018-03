Abwehr stark, Angriff schwach

Anzeige

TSV Rot – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 26:18

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger (Tor), Hönninger (5/davon 3 Strafwürfe), Fritz Bloser (3), Hartmann (2), D. Küpper (2), Suihkonen (1), Brezina (1), Leuthold (1), N. Küpper (2/1), Felix Bloser (1), Engert.

Erwartungsgemäß musste die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim beim Spitzenteam der Handball-Verbandsliga TSV Rot am Ende eine klare Niederlage einstecken. Dennoch zeigte sich Trainer Martin Keupp mit dem Spiel seines Teams recht zufrieden. Vor allem in der Abwehr konnten die „Grün-Weißen“ nahtlos an ihre zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen.