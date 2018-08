Alarmstimmung bei den Eulen

Pfullingen.Autsch! Die Eulen Ludwigshafen sind von Krokodilen gebissen worden: Der Handball-Bundesligist schied im DHB-Pokal am Samstag bereits in der ersten Runde aus. Die Pfälzer verloren sensationell gegen den Drittligisten VfL Pfullingen, der sich selbst den Spitznamen Echaz Krokodile gegeben hat, mit 28:29 (16:14). Eulen-Trainer Benjamin Matschke zeigte sich nach der peinlichen Pleite ziemlich verärgert. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel zu viele technische Fehler gemacht. Im Spiel ist viel Hektik von Beginn an drin gewesen. Wir haben uns davon leider anstecken lassen“, haderte der Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die in der Offensive größte Schwierigkeiten mit der 5:1-Abwehr des Außenseiters hatte. „In den entscheidenden Situationen haben wir die falschen Entscheidungen getroffen. Wenn man so viele Fehler macht, dann kann man eben auch einmal gegen solch einen Gegner verlieren.“

Bei den Ludwigshafenern fehlten mit dem Langzeitverletzten Jan Remmlinger, Azat Vaiullin, Neuzugang Stefan Salger, der sich im Training eine Außenbandverletzung zugezogen hatte, und Daniel Hideg, der am Samstag mit Zweitspielrecht ausgestattet bei der HG Oftersheim/Schwetzingen im Einsatz war, zwar vier Spieler im Kader. Doch das durfte gegen Pfullingen eigentlich keine Ausrede sein. Zehn Minuten vor Schluss lagen die Eulen sogar mit 21:25 (50.) zurück. Sie schafften zwar noch einmal den Ausgleich zum 26:26 (54.), doch die Pfälzer machten weiter leichte Fehler – und wurden dafür bestraft.

„Der Respekt gehört der Mannschaft aus Pfullingen, die verdient gewonnen hat. Unser Blick richtet sich jetzt nach vorne“, wollte Matschke den schwarzen Samstag schnell abhaken. Teammanager Philipp Grimm sagte: „Natürlich ist das peinlich. Vielleicht war das ein Weckruf für die Mannschaft, der gezeigt hat, dass es nicht von alleine geht. Beim Ligastart am nächsten Sonntag gilt es dann.“

Die Eulen müssen am Sonntag, 26. August, beim Bergischen HC ran. „Azat Vailullin kehrt wieder zurück, ob Stefan Salger bis dahin fit ist, wissen wir noch nicht“, meinte Grimm und machte klar, dass es wohl keine weiteren Verstärkungen mehr für die Eulen geben wird: „Mit dem aktuellen Kader bin ich sehr zufrieden, ich sehe da momentan keinen Handlungsbedarf.“ Trotz des schmerzhaften Krokodil-Bisses.

Gummersbach – Leutersh. 29:15

Dass die SG Leutershausen gleich im ersten Spiel aus dem DHB-Pokal ausscheiden wird, das war zu befürchten. Zwar begannen die Handballer von der Bergstraße die Partie gegen den Bundesliga-Dino VfL Gummersbach gut, man führte sogar 1:0 in der Kornwestheimer Sporthalle Ost, danach wurde dem Drittligisten aber die eigene Chancenverwertung zum Verhängnis. Letztendlich musste man sich mit 15:29 (6:14) geschlagen geben. „Der Unterschied zwischen 3. Liga und Bundesliga war deutlich zu erkennen“, sagte SGL-Coach Frank Schmitt nach seinem ersten Pflichtspiel als Trainer der Roten Teufel. Allen voran VfL-Schlussmann Matthias Puhle ließ die Leutershausener verzweifeln, Ex-Weltmeister Carsten Lichtlein nahm dafür 60 Minuten auf der Bank Platz. Zu leicht kamen die Bundesliga-Profis zum Abschluss, ohne Konzentration wurden die Bälle im SGL-Angriff verworfen.

Horkh. – HG Oftersh. 28:26 (14:12)

Ost-Drittligist HG Oftersheim-Schwetzingen scheiterte in einem 60 Minuten lang offenen und deshalb packenden Pokal-Duell mit 26:28 (14:12) am Süd-Drittligisten und Turnier-Veranstalter TSB Heilbronn-Horkheim, auch sieben Treffer von Tom Jansen konnten das Aus der HG nicht verhindern. „Mit dieser extrem ersatzgeschwächten Mannschaft haben wir Horkheim einen tollen Pokalfight bis zur letzten Minute geliefert“, sagte der sportliche Leiter der HG, Martin Schmitt. Trainer Holger Löhr war nach dem Spiel nicht von seinem Team enttäuscht: „Angesichts der Situation mit den vielen Verletzten bin ich mit meiner Mannschaft schon zufrieden. Ich habe gute Ansätze gesehen, insbesondere in der Abwehr. Und die kämpferische Einstellung der Truppe war toll. Jetzt arbeiten wir diese Woche konzentriert weiter und hoffen, dass der eine oder andere Verletzte zeitnah wieder einsteigen kann.“ bol/mjw/sgl/mast

