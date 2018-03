Alle zwölf Feldspieler tragen sich beim Heimerfolg in die Schützenliste ein

Anzeige

HSG-Trainer Martin Keupp zeigte sich nach dem Spiel mit der Leistung, vor allem mit dem Tempospiel seines Teams, recht zufrieden. „Der Erfolg fühlt sich richtig gut an. Leider konnten wir uns in den letzten beiden Abstiegsduellen nicht so durchsetzen“, so der Übungsleiter. „Wenn wir allerdings weiter so konzentriert agieren, wird sicher noch der eine oder andere Sieg möglich sein, zumal sich auch die Abwehr seit Wochen stabilisiert hat.“

Beide Mannschaften begannen recht hektisch und brauchten einige Zeit, um Linie in ihr Spiel zu bringen. Doch trotz einiger technischer Fehler waren die Gastgeber schneller auf Betriebstemperatur und hatten letztlich wenig Mühe, die Partie sicher nach Hause zu fahren. Dabei konnten sich die „Grün-Weißen“ vor allem auf ihren Keeper Mike Biesinger verlassen, der über die gesamte Spieldauer zwischen den Pfosten stand und den Gegner mit sensationellen Paraden stets auf Abstand hielt. Der TV Bretten gab nie auf und wehrte sich bis zum Schluss gegen die Niederlage, doch das Team zeigte zu wenig Zug zum Tor. Allerdings hatte sich die Abwehr der Gastgeber auch von Beginn an hervorragend auf den Gegner eingestellt.

Die HSG fand gut ins Spiel und lag nach acht Minuten 5:1 vorne. Gästecoach Faulhaber sah sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Das zeigte zwar kurzzeitig etwas Wirkung, doch die Kreisstädter ließen sich dadurch nicht beirren. Mit drei Treffern in Folge hielt Kreisläufer Sandro Leuthold die Führung (8:5) konstant. Schließlich wurden mit 14:9 die Seiten gewechselt.

Gleich nach dem Wechsel erhöhte Carlo Hartnagel mit einem Doppelpack auf 16:9. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die Gastgeber ließen nicht nach und erhöhten ihren Vorsprung fast nach Belieben. Zwischen der 40. und 45. Minute gelang den wie entfesselt aufspielenden Hausherren ein 8:0 Lauf zum 24:11. Der Rest war Formsache.

Insgesamt boten die „Grün-Weißen“ ihrem zahlreich erschienenen Anhang eine gute Leistung. Alle zwölf Feldspieler trafen.

