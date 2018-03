Alles andere als chancenlos

Anzeige

Nachdem die Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur die letzten beiden Heimspiele für sich entschieden haben, möchte das Team jetzt auch auswärts die ersten beiden Rückrunden-Punkte holen.

Mit 21:19 hatte man am vergangenen Wochenende der HG Oftersheim/Schwetzingen zwei wichtige Zähler im Kampf um die oberen Plätze abgenommen und sich selbst im Tabellenkeller etwas verbessern können. Nun steht man mit 10:22 Punkten auf dem neunten Rang.

Mit der Mannschaft aus Saase muss man sich am morgigen Samstag um 18 Uhr einer erneut schweren Aufgabe stellen. Schon in den vergangenen Jahren hatte man so seine Schwierigkeiten in der gegnerischen Halle, was aber nicht heißen soll, dass dort nichts zu holen ist. Auch wenn das Heimspiel gegen die HS Saase mit 22:29 verloren wurde, sollte man sich davon nicht verunsichern lassen. Wenn die Spielerinnen von Trainer Alexander Schad mit derselben Motivation und Aggressivität ins Spiel gehen wie am vergangenen Wochenende, dann ist es durchaus möglich, zwei Punkte mit ins Taubertal zu nehmen. Wichtig wird auch dieses Mal wieder sein, dass die Abwehr von Anfang an stabil steht und man bis zum Ende im Angriff konzentriert spielt. Mit einer geschlossenen Leistung kann das Ergebnis am Ende durchaus zugunsten der Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur ausfallen. hgd