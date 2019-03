Als Erster am Ende Dritter

Die männliche Handball-A-Jugend des TSV Buchen wurde beim Final Four in Bad Rappenau Dritter. Es war ein Novum für viele Aktive, am Ende einer Saison nicht nach der Tabellensituation zu sehen, sondern ein Endturnier spielen zu müssen, bei dem die besten Vier der Bezirksliga den Titel unter sich austragen sollten. Die Buchener waren als Tabellenprimus angereist, spielten gegen den Tabellenvierten SG Schozach-Bottwartal, die einzige Mannschaft der Liga, welche den TSV in der laufenden Saison besiegt hatte.

Dementsprechend alarmiert gingen die „Grünen“ von Trainer Hendrik Nirmaier in das Spiel. In Überzahl gelang den Buchenern in letzter Sekunde der Ausgleich durch Lorenz Berberich.

Da ein Sieger benötigt wurde, um die Meisterschaft ausspielen zu können, ging es für die beiden Mannschaften ins Siebenmeterschießen. Im sechsten Wurf verfehlte der letzte Schütze des TSV Buchen das Tor, während der Schozacher auf der Gegenseite einnetzte. Am Ende stand also ein 21:22 gegen die Buchener auf der Anzeigetafel.

Am Ende eines spannenden Handballtages gewannen die Rappenauer Wölfe das Finale. hen

