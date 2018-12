Altbekannte Erzrivalen

Gleich zwei Heimspiele bestreitet die DJK Rimpar Wölfe noch bis zum Jahreswechsel. Das erste steigt am morgigen Samstag um 19.30 Uhr gegen den TV Hüttenberg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Wölfe dann gegen den Tusem Essen gefordert (17 Uhr).

Gegen die Gäste vom TV Hüttenberg hatten die Wölfe aus Rimpar vor etwa anderthalb Jahren das womöglich größte Spiel der Rimparer Vereinsgeschichte. Vor 3000 Zuschauern besiegte die DJK die Mittelhessen und stand kurz vor dem Aufstieg in die 1. Bundesliga. Am letzten Spieltag zog der TVH letztlich noch an den Wölfen vorbei und stieg in die Bundesliga auf. Nun sind die Blau-Weiß-Roten wieder zurück.

Bilanz ausgeglichen

Der TV Hüttenberg kommt mit einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz aus den letzten Spielen zum Auswärtsspiel in die s.Oliver-Arena. Ausrufezeichen setzte die Mannschaft mit dem Sieg in Hamburg, bei dem sie sich zwischenzeitlich sogar schon mit elf Toren in Führung befand oder dem überraschenden Unentschieden gegen den TuS N.-Lübbecke. Ein Top-Spieler der Hüttenberger ist der erfahrene 36-jährige Spielmacher Tomas Sklenak, der bereits für die Nationalmannschaft Tschechiens aufgelaufen ist.

Zudem verfügt der TV über ein starkes Torhüterduo, bestehend aus dem bundesligaerfahrenen Nicolai Weber und Fabian Schomburg, der besonders mit Paraden gegen Rückraumspieler glänzt. Der beste Torschütze des TV Hüttenberg in dieser Saison ist der Isländer Ragnar Johannsson, der bereits über 70 Tore für seine Mannschaft markieren konnte und bereits mit Wölfe-Captain Patrick Schmidt für Hüttenberg aktiv war. Ins-gesamt besticht die Mannschaft durch ihr starkes Kollektiv. Im Team findet man viele Bundesligaerfahrene, da der Kader der Erstligasaison weitgehend zusammengehalten werden konnte, und ehemalig für die HSG Wetzlar aktive Spieler.

Für die Wölfe wird es wichtig sein, vor allem auf die Achse Sklenak-Kreis und die individuelle Klasse der starken Rückraumschützen zu achten. In der Offensive müssen sich die Rimparer auf die für die Hüttenberger typische 3-2-1-Abwehr einstellen, welche diese oft und gern einsetzen.

„Rollo“ heizt Stimmung an

In Hüttenberg sind vier von sechs Handkäseproduzenten Mittelhessens ansässig. Der Bezug zum Käse spiegelt sich auch im Verein wider. Denn seit knapp einem Jahr versucht das Maskottchen „Rollo“, bei den Heimspielen des TV die Stimmung einzuheizen.

Der TV in seiner heutigen Form existiert seit 1969, als die beiden Vereine TV Horchheim (1905 gegründet) und der TV Hörnsheim (1907 gegründet) zum TV 05/07 Hüttenberg fusionierten. Die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte geht zurück, bis in die 70er Jahre. 1972 stieg man in die damals noch zweigleisige Bundesliga auf, wurde 1974 sogar Meister der Bundesliga Süd. 1977 sowie 1978 konnte man im DHB-Pokal jeweils das Finale erreichen und qualifizierte sich damit zur Teilnahme am Europapokal 1978/1979. Als Gründungsmitglied der eingleisigen Bundesliga hielt man die Klasse noch bis 1985. In den 90er-Jahren war es dann der Lokalrivale von der HSG Wetzlar, welche den TVH überflügelte und zum Aushängeschild der Region wurde. Nach einer Phase, in der man gar bis in die Regionalliga zurück musste, kam 2004 der Aufstieg in die 2. Bundesliga zustande. Sowohl 2011, als auch 2017 gelangen noch zwei Gastspiele in der 1. Bundesliga, die nur von kurzer Dauer waren. Dazwischen lag ein Abstieg in die Drittklassigkeit, wodurch der TVH das Kunststück vollbrachte, von der dritten Liga den direkten Durchmarsch in die 1. Bundesliga zu vollziehen, was zuvor noch keiner Mannschaft in der eingleisigen 2. Bundesliga gelungen war. drw

