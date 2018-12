Am Ende fehlt den Gästen das Glück

TSV Germania Malschenberg – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 28:27

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger, Gluhak, (beide Tor), Bodo´(12/davon 1 Strafwurf), N. Küpper (7), D. Gärtner (3/1), S. Gärtner (2), Suihkonen (1), Brezina (1), Engert (1), T. Keupp, Hartmann, Ehler.

Nach den großartigen Erfolgen der vergangenen Wochen musste die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim beim direkten Verfolger TSV Malschenberg mit 27:28 eine denkbar knappe und unglückliche Niederlage hinnehmen. Die „Grün-Weißen“ verloren gleichzeitig ihre Spitzenposition und fielen damit nach Abschluss der Hinrunde mit 19:5 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz zurück.

Natürlich war dieser Rückschlag vermeidbar. Die HSG fand allerdings in Malschenberg nicht ganz zu ihrer gewohnten Form. Sicher lag das auch am starken Gegner, der vor allem in der Abwehr kräftig zupackte und zuweilen bis an die Grenzen des Erlaubten ging. Die Gastgeber befanden sich seit Wochen im Aufwind, am Ende dieser Partie hatten sie allerdings auch das nötige Glück. Letztlich profitierten sie von den technischen Fehlern der Taubertäler, die gerade in der Schlussphase mit zur Entscheidung beitrugen.

Einsatz und Enthusiasmus

Beide Mannschaften überzeugten, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr mit ansprechenden Leistungen. So entwickelte sich ein spannendes und hochinteressantes Landesliga-Spitzenspiel, das von beiden Seiten mit viel Einsatz und Enthusiasmus geführt wurde. Nach kurzem Abtasten gelang Malschenberg der erste Treffer zum 1:0. Allerdings benötigten die Gastgeber dazu schon einen Strafwurf. Die Gäste glichen postwendend aus und legten ihrerseits ein Tor vor.

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass sich hier ein ganz intensives ausgeglichenes Handballspiel entwickeln würde. Bis zur 25. Minute neutralisierten sich beide Kontrahenten mehr oder weniger. Ein Team legte vor, das andere zog postwendend gleich.

Erst kurz vor der Pause erlaubte sich die HSG einige Nachlässigkeiten. Malschenberg nutzte die Chance eiskalt und brachte sich nach Rückstand durch einem 4:0-Lauf mit 14:11 in Führung. Doch die „Grün-Weißen“ verkürzten bis zur Pause auf 13:14.

Nach der Pause kamen die Gastgeber zunächst besser ins Spiel und markierten zwei Treffer zum 16:13. Diesem Vorsprung liefen die Gäste lange hinterher, sie steckten allerdings nie auf. So schaffte Viktor Bodo, der trotz zeitweiliger Manndeckung zwölf Treffer erzielte, in der 48. Minute den Ausgleich zum 22:22.

Auch in der Schlussphase blieb das Spiel ein Kracher. Beide Teams kämpften um die Entscheidung. Am Ende mussten sich die Gäste mit 27:28 etwas unglücklich geschlagen geben. Die HSG wird diese Niederlage sicher schnell wegstecken.

