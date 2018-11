Am Ende nur ein Tor Unterschied

Wiesloch – Königsh./Sachs. 30:29

Königshofen: Wilm und Schneider (beide Tor), Dittmann (2), Adelmann (4), Henn (5), Roth (3), Edelmann, Fürst, Scherzinger, Winkler (13/3) und Lang (2).

Zu Beginn des Spiels gegen Wiesloch erarbeiteten sich die Damen der HG Königshofen/Sachsenflur durch einige Ballgewinne der Abwehr einen Vorsprung von vier Toren innerhalb der ersten fünf Minuten. Mangelnde Chancenverwertungen, darunter auch zwei verworfene Siebenmeter, erlaubten dem Gegner bis auf 8:8 in der 14. Minute aufzuholen. Am Ende der ersten Halbzeit zog der Gastgeber auf 15:12 davon.

Nach dem nötigen Motivationsschub in der Pause dank Trainer Alexander Schad startete die HG voller Konzentration in die zweite Halbzeit und schaffte den Ausgleich 18:18 in der 40. Minute. Danach folgte, wie auch in der ersten Halbzeit, eine ausgeglichene Phase bis zum 23:23 in der 50. Minute. In der darauffolgenden fünfminütigen Schwächephase verpasste es die HG, mit den Wieslocher Damen mitzuhalten. Die TSG Wiesloch ging bei einem Punktestand von 30:29 als Sieger aus dem Spiel. mw

