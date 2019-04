Auch die letzte Partie in den Sand gesetzt

Königshofen/S. – Eggenstein 26:21

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, A. Sander (beide TW), Wetterich (5), T. Meyer, D. Meyer (6/1), Sander (3), M. Fischer (2), D. Fischer (1), Veith (1), Hensel (1), Meder, Hupp (1), Buchinger (2), Gengel, C. Müller.

Im letzten Verbandsliga-Spiel für die HG Königshofen/Sachsenflur ging es um nichts mehr. In ungewohnter Umgebung traf die Mannschaft von Valentin Okuschko auf die TG Eggenstein. Das Spiel fand in Lauda statt. Deshalb musste ohne Haftmittel gespielt werden, und das bereitete beiden Mannschaften Probleme. Die Gäste erwischten den besseren Start und setzten sich schnell ab. Der HG gelang lediglich ein Treffer in den ersten zwölf Minuten.

Dann war man besser im Spiel und holte Tor um Tor auf. Beim 7:7 war wieder alles drin. Aber wieder ließ die HG abreißen, und so ging es mit einem Tor Rückstand in die Pause.

Die zweiten 30 Minuten begannen wie die ersten, schnelle Ballverluste brachte Eggenstein einfache Tore und wieder lag man mit fünf Toren zurück. Zehn Minuten vor dem Ende wäre wieder der Ausgleich möglich gewesen doch die 100prozentige Chance wurde ausgelassen. Eggenstein legte nach und gewann am Ende in einem schwachen Spiel mit 26:21.

Jetzt in der Landesliga

Für die HG Königshofen/Sachsenflur geht es kommende Runde in der Landesliga weiter. Vielleicht das bessere Terrain für die teils unerfahrene Mannschaft. Denn für die Verbandsliga war die HG definitiv zu schwach.

