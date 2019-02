Auf Augenhöhe in echtem Spitzenspiel

TSV Buchen – NSU Neckarsulm II 22:22

Buchen: Nirmaier (Tor), Weber, Kraft, Weber, Große (2), M. Weis, Omrcanin (8), J. Weis (1), Kleinert, Schmitt (3), Röckel (5/3), Weimer (3), Dosch.

Es war wieder an der Zeit, die Narren in der Buchener Halle loszulassen und sich auf ein spannendes Spiel und die anschließend stattfindende „Huddelbätzparty“ zu freuen. Die Männermannschaft um Coach Wiener konnte bis dato auf einen soliden Start in die Rückrunde zurückblicken und mit dem deutlichen Sieg gegen Degmarn/Oedheim, mit breiter Brust in das Spiel gegen die NSU Neckarsulm II gehen. Das Spiel der Kontrahenten sollte zurecht mit dem Titel „Spitzenspiel“ ausgezeichnet werden und somit die Erwartungen der Zuschauer erfüllen.

Der Anfang gestaltete sich zu einem offenen Schlagabtausch der beiden Mannschaften. Auf der Seite der Männer aus Buchen erwies sich Luca Omrcanin als sicherer Schütze und leistete erhebliche Arbeit, um den Ausgleich in den ersten Spielminuten zu halten. In der Mitte der ersten Halbzeit kam es zu einer schwachen Phase der Wienermänner. Der Coach zog den ersten Joker und bat beim Stand von 7:11 die Spieler zu einer deutlichen Ansprache. Was ein „Kerl wach uff“ bei einem Huddelbätz auslösen kann, spürten die neckarsulmer Handballer und mussten sich von ihrer deutlichen Führung verabschieden. Der TSV ging nun resoluter in der Abwehr ans Werk und netzte durch geduldiges Angriffsspiel ein. Zur Halbzeit trennte man sich 12:14.

In der zweiten Halbzeit war die Strategie der Buchener Männer klar. Man musste das Tempo hochhalten, um die leicht dezimierten Männer aus Neckarsulm zu ermüden. Die Abwehr des TSV machte nun den Laden dicht, und nur wenige Geschosse kamen auf das Gehäuse des Torhüters. Jedoch kamen mit dem erhöhten Tempo auch viele kleine Leichtsinnsfehler in das Buchener Aufbauspiel, und man verpasste es, sich entscheidend abzusetzen. Die Schlussphase wurde zu einer wahren Handballschlacht. Beide Mannschaften kämpften um die Führung, und die Nerven wurden bei allen Beteiligten strapaziert. Die letzte Spielminute wurde auf der Seite des TSV in Unterzahl bestritten, und die Chancen für einen Neckarsulmer Sieg standen gut. Doch die Männer aus Buchen ließen sich den Punkt nicht mehr nehmen und beendeten das Spiel mit 22:22. Die anschließende Huddelbätzparty ließ den vermeintlich liegengelassenen Punkt schnell vergessen und mit dem Blick auf den direkten Vergleich hatte man, dank des Auswärtssieges in der Hinrunde, gewonnen. Bevor sich nun die Narren aus Buchen auf eine erfolgreiche Faschnachtskampagne freuen dürfen, heißt es nochmal alle Kräfte mobilisieren, nach Horkheim reisen und das Konto mit zwei Punkten aufstocken. Das Spiel startet Sonntag, 24. februar, um 16 Uhr in der Stauwehrhalle. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019