Auf das Kellerkind wartet eine echte „Mammutaufgabe“

Anzeige

In der laufenden Saison möchten die Neckartäler die „Mission Badenliga“ unter allen Umständen realisieren. Deshalb dürfen sie sich gegen den Abstiegskandidaten aus dem Taubertal sicherlich keinerlei Blöße erlauben. Natürlich gehen die Gastgeber als klarer Favorit in diese Partie.

Die „Grün-Weißen“ wissen um die Schwere ihrer Aufgabe. Im Hinspiel bekamen sie die Extraklasse des TSV Rot schon einmal eindrucksvoll zu spüren und mussten mit 21:40 Toren ihre höchste Saisonniederlage hinnehmen.

Dieses Mal soll es natürlich besser werden. Auch wenn die Taubertäler zur Partie in Rot als krasse Außenseiter antreten, wollen sie sich nicht nochmals so „abschlachten“ lassen. Natürlich wäre es vermessen, auf etwas Zählbares zu spekulieren, doch möchte sich die HSG diesmal einigermaßen achtbar aus der Affäre ziehen. Das kann allerdings nur gelingen, wenn jeder einzelne Akteur an sein Limit geht und die Mannschaft einen „Sahnetag“ erwischt.

Seit Beginn der Rückrunde haben sich die „Grün-Weißen“ spielerisch und kämpferisch deutlich verbessert. Vor allem über die Defensivarbeit seiner Mannschaft, die in ihren jüngsten Begegnungen deutlich weniger Gegentore zuließ, äußerte sich Trainer Martin Keupp recht zufrieden. Der Angriff zeigte zuweilen gute Ansätze, er konnte allerdings immer nur phasenweise überzeugen. Hier hat die HSG sicher noch Luft nach oben. Mit Nachwuchstalent Luis Hönninger ergeben sich weitere Alternativen.

Trotz ihrer misslichen Lage hat sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim jedenfalls noch nicht aufgegeben. Doch auf einen Ausrutscher des TSV zu spekulieren, wäre in der Tat unrealistisch, wenngleich auch der Top-Favorit in dieser Runde schon Schwächen zeigte. So konnte Rot seine letzten beiden Begegnungen gegen Plankstadt und Leutershausen II jeweils nur recht glücklich mit einem Treffer Differenz für sich entscheiden.

Für die HSG-Fans besteht wieder Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt ist um 17 Uhr an der Turnhalle.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018