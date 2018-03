Auf den Einspruch verzichtet

Anzeige

Vom Spiel in Aue brachte die DJK Rimpar Wölfe nicht nur eine denkbar knappe Auswärtsniederlage mit. Direkt nach dem Spiel wurde seitens der Rimparer Wölfe ein Einspruch gegen die Spielwertung angekündigt, nachdem DJK-Torhüter Max Brustmann in der 32. Spielminute den Ball ins Gesicht bekommen hatte und daraufhin handlungsunfähig war. Das hatten die beiden Schiedsrichter jedoch zunächst nicht wahrgenommen und auf Tor entschieden. Bis zur Spielfortsetzung – dem Anwurf der Wölfe – hätten die Schiedsrichter ihre Fehlentscheidung berichtigen können, was sie allerdings nicht getan hatten. Und genau dieses Versäumnis bewegte die sportlichen Verantwortlichen an diesem Abend dazu, die Ankündigung des Einspruchs im Spielprotokoll zu vermerken.

Auch wenn aus Sicht der Rimparer Wölfe der Einspruch absolut rechtens gewesen wäre, hat man sich dazu entschieden, diese Option nicht zu ziehen. Die Erfolgsaussichten, damit beim Verband Erfolg zu haben, wären verschwindend gering gewesen, denn das Schlupfloch „Tatsachenentscheidung“ dient in der Regel als Grundlage für die Ablehnung derartiger Einsprüche.

Roland Sauer, der Geschäftsführer der Rimparer Wölfe, schätzte die Situation realistisch ein: „Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Dinge. Wir haben die Option gründlich geprüft und sind letztlich zu der Entscheidung gekommen, keinen Einspruch einzulegen. Urteile der Vergangenheit beweisen, dass unsere Chance auf Erfolg quasi gegen Null geht, so bitter das auch für unsere Mannschaft ist.“