Auf die Abwehr war Verlass

HSG Taubertal – Böcking./L. 27:22

Taubertal: Sarah Kuhn (Tor), Anja Zöller (9/6), Melanie Kieser (4), Wiebke Schnäbele (3), Lena Ruppert (5), Sabrina Wildt (1), Annegret Armbruster, Simone Eckert (3), Manuela Müller (2), Mandy Harbich

Die Frauen-Mannschaft der HSG Taubertal empfing zum Handball-Bezirksliga-Spiel die Spielgemeinschaft Böckingen-Leingarten, die mit null Punkten aus drei Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierte. Da man bisher selbst nur ein Spiel in der noch jungen Saison gewonnen hatte, stand jedoch auch das Team aus dem Taubertal unter Druck und musste gegen die SG „liefern“.

Das Fehlen von Jasmina Jeremic und Katharina Jendny konnte glücklicherweise durch die Wiedergenesung von Manuela Müller und Lena Ruppert kompensiert werden, so dass Trainer Martin Klotz personell gute Wechselmöglichkeiten geboten wurden. Nichtsdestotrotz erwischte das Team der HSG einen schlechten Start und fand überhaupt nicht in die Partie. Es schien, dass man sich handballerisch an das Niveau der Böckingerinnen anpasste, und so prägten Ballverluste, technische Fehler und ungenaue Torabschlüsse in der ersten Hälfte fast durchweg das Spiel der Gastgeberinnen.

Einzig die zumeist stabil stehende Abwehr verhinderte, wie fast immer bei der HSG, dass das Gastteam sich einen Vorsprung herausspielen konnte. So zeigte die Anzeigetafel nach 30 Minuten den Halbzeitstand von 15:14.

Vor allem über die „zweite Welle“ wollte man sich nun gegen die doch recht langsame Abwehr der SG Böckingen-Leingarten durchsetzen und mit kurzen schnellen Pässen den Weg zum Tor finden. Doch auch der Start in die zweite Hälfte der Partie misslang der Heimmannschaft, wie so oft gründlich. Nachdem man jedoch die ersten hektischen Minuten überstanden hatte, gelang es, sich wieder zu sammeln und die Leistung abzurufen, zu der man eigentlich in der Lage war. Auch die Strafwurf-Schwäche der SG half dabei, dass sich die HSG endgültig absetzte und das Spiel mit 27:22 gewann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018