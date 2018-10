Aufholjagd nicht belohnt

Tauberbischofsheim/Lauda-Königshofen.Die erste Damenmannschaft der HSG Taubertal musste am Wochenende die Heimreise ohne Punkte antreten. Bei der HSG Lauffen-Neipperg verlor man 23:24.

Durch die Verletzung von Mittelfrau und Kreisläuferin Manuela Müller und Halbspielerin Lena Ruppert fehlten der ersten Mannschaft weiterhin zwei Stammkräfte. Von Beginn an galt die Devise, ein engagiertes und schnelles Rückzugsverhalten zu zeigen, um somit Konter und die zweite Welle bestmöglich zu unterbinden. Dies gelang der Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen gut.

Weniger gut kam man zu Beginn mit den zwei Kreisläuferinnen der Heimmannschaft klar, die immer wieder Sperren stellen und somit Lücken in der Abwehr schaffen konnten. Dennoch war der Spielverlauf zunächst ausgeglichen und die Anzeigetafel zeigte in der 17. Spielminute 8:7 an. Im zweiten Teil der ersten Halbzeit häuften sich jedoch die Fehler im Angriff- sowie im Abwehrspiel der Gäste aus dem Taubertal, sodass die HSG Lauffen-Neipperg sich einen Vorsprung von fünf Toren zur Halbzeitpause erspielen konnte.

Der Vorsprung hielt bis zur 47. Minute. Doch die HSG Taubertal gab sich nicht geschlagen, mobilisierte nochmals alle Kräfte und ließen ab diesem Zeitpunkt nur noch einen Gegentreffer zu. Das Team aus dem Taubertal startete eine tolle Aufholjagd und glich kurz vor Schluss sogar zum 23:23 aus. Letztlich scheiterte man jedoch an sich selbst und musste in der offensiven Manndeckung den Siegtreffer der Lauffenerinnen hinnehmen. Somit steht die Mannschaft nach drei Spielen mit nur zwei Punkten auf Tabellenplatz acht.

Am Samstag treffen die Damen der HSG zu Hause (17.30 Uhr) in der Grünewaldhalle auf die SG Böckingen-Leingarten und hoffen auf eine zahlreiche Unterstützung.

Für die HSG spielten: Sarah Kuhn (Tor), Anja Zöller (3/3), Jasmina Jeremic (1), Melanie Kieser (2), Wiebke Schnäbele (3), Sabrina Wildt (1), Annegret Armbruster (4), Simone Eckert (5), Sandra Pfeufer, Katharina Jendny (1), Mandy Harbich (3).

