Aufholjagd wird nicht belohnt

Heddesheim – Königshofen 21:20

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Schneider (beide Tor), Dittman, Franziska Lang, Winkler, Henn, Adelmann, Edelmann, Nemet, Scherzinger, Roth.

Die Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur bestritten ihr drittes Auswärtsspiel bei der SV Heddesheim. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, war den Spielerinnen von Trainer Alexander Schad von Anfang an klar. Der machte vor dem Spiel auch deutlich, dass er nicht ohne die beiden Punkte nach Hause fahren möchte. Doch es sollte anders kommen. Gegen einen schlagbaren Gegner wurden viel zu viele eigene Fehler gemacht, und man verlor das Spiel am Ende knapp.

Zu Anfang startete man durch eine starke Abwehrleistung mit einer 2:0-Führung in die Partie und setzte sich nach knapp 15 Minuten sogar mit drei Toren ab (3:6). Doch dann gab es einen Bruch im Spiel der HG-Frauen. Die Gegnerinnen holten mit drei Toren, von Celine Marek, in Folge auf und gingen letztendlich durch zu viele Leichtsinnsfehler und Fehlpässe im Angriff der HG-Frauen mit einer Vier-Tore-Führung in die Halbzeit (13:9).

Durch die klaren Worte vom Trainer starteten die HGlerinnen gestärkt und mit neuem Selbstvertrauen in die zweite Hälfte. Das A und O war in dieser wichtigen Spielphase nun die Abwehr. Es dauerte eine Viertelstunde, bis die Frauen aus dem Taubertal aufwachten und die Aufholjagd begann. Durch eine sehr starke Abwehrleistung gewann man Bälle in der Abwehr und wurden im Gegenstoß verwandelt. In der 54. Minute stand es dann 19:19, und der Sieg war zum Greifen nah. Doch im Angriff kam das Pech durch zwei unglückliche Abschlüsse dazu, und man verlor das Spiel am Ende knapp. So lautete das Ergebnis 21:20.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HG einen tollen Teamgeist, Kampfgeist und Siegeswillen gezeigt und sich durch eine starke Abwehrleistung zurück ins Spiel gekämpft haben. Doch es wurden einfach zu viele eigene Fehler im Angriff gemacht. Jetzt muss dieses Spiel möglichst schnell abgehakt werden, und man muss sich in den nächsten Trainingseinheiten auf den TV Schriesheim vorbereiten. Denn man möchte am kommenden Wochenende in heimischer Halle die Punkte im Taubertal behalten. mw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018