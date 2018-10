Ausgleich in letzter Sekunde

Mannheim.War es nun ein Punktgewinn oder ein Punktverlust? Die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld holten beim HSV Hockenheim ein 25:25 (13:12)-Remis, „was sich nach den letzten 15 Minuten eher wie ein Punktverlust anfühlt“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn im Anschluss.

Mit 22:16 führte Friedrichsfeld in der 46. Minute, hatte auch beim 24:22 drei Minuten vor dem Ende die besseren Karten, mussten aber fünf Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich hinnehmen. „Das ist natürlich schade, aber Hockenheim ist – gerade zu Hause – ja auch kein schlechter Gegner“, freundete sich Kuhn allmählich mit dem Punkt an, „zumal es wirklich ein gutes Spiel war.“ Tatsächlich leisteten sich die Friedrichsfelder wenig technische Fehler, agierten sicher in der Offensive und stabil in der Deckung.

Beim 8:4 (14.) führte der TVF erstmals mit vier Toren und war auch in der Folge meist vorne. „Richtig absetzen konnten wir uns aber erst Mitte der zweiten Hälfte und das hat ja dann bekanntlich auch nicht allzu lange gehalten“, so Kuhn. Die Aufholjagd der Gastgeber war zum Einen der erfolgreichen taktischen Variante mit dem siebten Feldspieler geschuldet, die der HSV in der Schlussviertelstunde konsequent nutzte, und zum anderen den fehlenden Alternativen des TVF. So hätte ein Patrick Daunke, der krankheitsbedingt fehlte, der Friedrichsfelder Deckung in der entscheidenden Phase sehr gut zu Gesicht gestanden.

Leon/Reilingen – Viernheim 30:31

In den Schlusssekunden musste Viernheim noch einmal mächtig zittern, nachdem zuvor in überlegener Manier ein sicherer Vorsprung erspielt wurde. Doch von den sechs Toren beim 24:18 (47.) blieb am Ende nur noch ein mageres Törchen übrig. 24 Sekunden vor dem Ende markierte St. Leon den Anschlusstreffer zum 30:31, doch dann behielten die Südhessen kühlen Kopf und beide Punkte.

Viernheim, von Trainer Frank Herbert glänzend eingestellt und endlich wieder mit personellen Alternativen, erwischte einen sehr guten Start, führte nach nur zwölf Minuten mit 11:4 und zehrte fortan von diesem Vorsprung und hielt St. Leon konsequent auf Distanz – bis zur Schlussphase. Schon am Donnerstag ist Viernheim wieder gefordert. Dann steht um 18 Uhr das Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim auf dem Plan. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018