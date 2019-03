B-Jugend holt nach 22 Jahren ersten Titel

Die beiden stärksten Mannschaften in der Handball-Kreisliga der männlichen Jugend B im Bezirk Heilbronn-Franken standen sich vor kurzem gegenüber. Die Spielplanung hätte also nicht spannender gestaltet werden können. Mit Neckar-Kocher II gastierte nicht nur der punktgleiche Erstplatzierte in der Kurstadt, sondern auch die bisher einzige Mannschaft, die die Bad Mergentheimer im Saisonverlauf bezwang. Im direkten Vergleich holten die Mergentheimer den ersten Meistertitel im männlichen Jugendbereich seit 22 Jahren. Ein Pausenstand von 12:7 war ein tendenziell gutes Polster. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die individuelle Stärke der Rückraumspieler zum Tragen. Schnell stieg der Vorsprung auf 17:7 an, nicht zuletzt durch den glänzend aufgelegten Schlussmann Lukas Arnold, der somit viele Gegenstöße und damit leichte Tore einleiten konnte. In der Auszeit von Trainer Peter Karmann, beim Stand von 20:11 in der 42. Minute Minute, war klar, diesen Erfolg lässt sich das Team nicht mehr nehmen. Unter Beifall und starker Unterstützung von den gut gefüllten Rängen erhöhten die Kurstädter sogar auf 25:13. Bild: Sg mGH

