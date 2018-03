„Baden-Tag“ beim TV Kirchzell

Anzeige

Nach dem deutlichen Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Wiesbaden bestreitet der TV Kirchzell in der Handball-Hessenliga sein zweites Heimspiel in Folge, diesmal gegen das derzeitige Tabellenschlusslicht der Liga, den Hünfelder SV. Anwurf zum Spiel ist am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Parzivalhalle in Amorbach.

Aus Anlass dieser Partie bietet der TV Kirchzell wieder einmal einen „Badentag“. Das heißt: Alle Zuschauer, die ihren Wohnsitz im Bundesland Baden-Württemberg haben, erhalten zu dieser Partie freien Eintritt. Zur Kontrolle des Wohnortes sollte allerdings der Ausweis vorgelegt werden.

Die Gäste aus dem Landkreis Fulda haben in der laufenden Runde bisher erst ein Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können. Genau darin liegt aber die Gefahr für den TV Kirchzell. Die Mannschaft muss mit voller Konzentration zu Werke gehen und darf Hünfeld auf keinen Fall unterschätzen. TVK-Trainer Andi Kunz: „Dass wir besser sind, müssen wir unter Beweis stellen. Wir müssen elementare Dinge besser machen als der Gegner.“ ak