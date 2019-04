Beachtliche Leistung

Buchen – Lauffen-Neippberg 25:27

Buchen: Just, Kleinert (beide Tor), Weber (1), Röckel, Schäfer(7/1), Holzmann, Engelmann (1), Böhrer (2), Kraft, Sohns (7), Vogel, Friedmann, Gottschick (7).

Im letzten Spiel der Saison 2018/2019 ging es für die Frauen des TSV Buchen gegen die HSG Lauffen-Neipperg. Lauffen stand schon als Meister und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg fest, somit konnten die „Mädels“ befreit aufspielen und nochmals zeigen, was in ihnen steckt.

Trainer Andy Hollerbach forderte in heimischer Halle, nochmals alles aus sich raus zu holen und die Saison mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu beenden. Nach anfänglichem 0:2-Rückstand hielt man durch eine starke Abwehrleistung gut mit den favorisierten Lauffenern mit. Man ging mit einem 12:14-Halbzeitstand in die Kabine.

Den „Mädels“ gelang zwar immer wieder der Anschlusstreffer, doch weiter kamen sie nicht mehr heran. Nach 60 Spielminuten ein 27:25 für Lauffen auf der Uhr. tsv

