Beachtliche „Wölfe“-Serie

Heimspiel für die Zweitliga-Handballer der DJK Rimparer Wölfe: Am heutigen Samstag empfangen die Unterfranken um 19.30 Uhr den HC Elbflorenz in der Würzburger s.Oliver-Arena.

Vor etwa einer Woche erst haben die Dresdener Trainer Christian Pöhler von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Der war mit dem HC Elbflorenz in der Saison 2016/17 in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen. Neuer Trainer ist der bisherige Co-Trainer Rico Göde bereit. Gemeinsam mit dem neu formierten Trainergespann Kay Blasczyk, Jens Pardun und Timo Meinl soll er den Klassenerhalt sichern.

Die Dresdner sind in dieser Saison sehr schwer in Tritt gekommen und konnten aus den ersten zehn Spielen nur zwei Unentschieden verbuchen. Den ersten Saisonsieg gab es dann ausgerechnet zu Hause gegen die „Wölfe“ aus rimpar. In einem denkbar knappen Spiel setzte man sich damals mit 27:26 durch. In der Rückrunde gab es viele Möglichkeiten sich in der Tabelle nach oben zu verbessern, aber man ist häufig sehr knapp gescheitert. Die Konsequenzen wurden nun mit dem Trainerwechsel gezogen.

Im Tor haben die Gäste mit Mario Huhnstock einen erstligaerfahrenen Keeper, der schon häufig seine Klasse bewiesen hat. Nils Holger Kretschmer ist mit 94 Toren der aktuell beste Torschütze des Teams und spielt auch in der Defensive im Mittelblock eine sehr wichtige Rolle. Auf der Mitte steht – zumindest noch bis zum Sommer – der tschechische Nationalspieler Roman Becvar. Er wird nach der Saison zum TuS Nettelstedt-Lübbecke wechseln. Am Kreis können die beiden Kreisläufer Norman Flödl und Henning Quade sehr viel Erfahrung vorweisen und bilden zusammen ein sehr gefährliches Duo, das die Wölfe in den Begriff bekommen sollten.

Die Wölfe wissen um die Schwere der Aufgabe. Ein Gegner, der im Abstiegskampf um das sportliche Überleben kämpft, ist immer gefährlich. Aus den letzten zwölf Spielen Rimpar mehr als beachtliche neun Siege und zwei Unentschieden geholt. Gerade zu Hause ist man besonders stark aufgetreten. Die junge Mannschaft der Wölfe hat sich im Verlauf der Saison deutlich stabilisiert und steht verdient auf Platz acht der Tabelle. Nachdem es zu Beginn der Saison in Sachen Abstiegskampf doch nicht so gut aussah, kann man mittlerweile etwas entspannter auf die Tabelle schauen.

Die Wölfe wollen jetzt in den letzten neun Saisonspielen weiterhin punkten und dann wird man sehen, ob man vielleicht noch einen Platz nach oben gut machen kann. Personell steht Trainer Matthias Obinger nach einem spielfreien Wochenende der komplette Kader zur Verfügung. Philipp Meyer konnte bereits in Dessau wieder mitwirken. ms

