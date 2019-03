Bedingungen sind ungünstig

Der HSV Main-Tauber ist Meister der Handball-Bezirksliga Süd. Trotz des Titels werden die Wertheimer der Bezirksliga erhalten bleiben.

Der Meistertitel in der Bezirksliga Süd qualifiziert eigentlich zum Aufstieg in die Bezirksoberliga, was den zweiten Aufstieg hintereinander bedeuten würde, doch darauf will der HSV Main-Tauber verzichten (wir bereichteten).

Offizielles Statement

Die Verantwortlichen im Verein erklärten nun in einem offiziellen Statement auch, warum sie sich so entschieden haben: „Auch wenn wir in diesem Moment noch die Freude über den Titel genießen, müssen wir auch in die Zukunft blicken.“

Kurzfristig bedeute dies, wie es in der nächsten Saison weiter geht. „Mit Felix Braunbeck und Brandon Jamerson werden uns zwei Spieler aus beruflichen Gründen verlassen.“ Des Weiteren stünden mit Kevin Kunzmann, Marcel Michel, Maximilian Schack und Philipp Merola vier weitere Akteure aus Studiengründen nur an den Wochenenden zur Verfügung.

„Wir haben diese Probleme in der Mannschaft und dem Verein diskutiert und sind letztendlich schweren Herzens zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch nicht die passenden Rahmenbedingungen aufweisen können, um den Schritt in die Bezirksoberliga zu gehen“, erklärt der HSV.

Keine leichte Entscheidung

Diese Entscheidung sei keineswegs leicht gefallen: „Gerade den jüngeren Spielern wäre es zu wünschen gewesen, das Abenteuer BOL anzugehen.“

Umso erfreulicher sei es, dass die Mannschaft erklärt habe, ligaunabhängig zusammen zu bleiben. „Damit steht uns auch im kommenden Jahr wieder eine schlagkräftige und sympathische Truppe für die Bezirksliga zur Verfügung.“ hsv

