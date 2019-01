Bester Angriff der Liga kommt an Tauber

Der HSV Main-Tauber empfängt am Samstag um 16 Uhr in der Schulturnhalle SH1 Wertheim-Bestenheid die DJK Waldbüttelbrunn II. Damit kommt es in Wertheim zum Gipfeltreffen der Handball-Bezirksliga Südwest.

Doch nicht nur wegen der sportlichen Ausgangssituation, ist dieses Duell an Brisanz kaum zu überbieten. Mit Julian Enzfelder, Brandon Jamerson, Kevin Kunzmann und Marcel Michel, welcher am Samstag nach über drei Jahren sein Ligacomeback für den HSV geben könnte, stehen vier Ex-Waldbüttelbrunner im Aufgebot des HSV. Man kennt sich gut. Jedoch heißt dies keineswegs, dass es während den 60 Minuten freundschaftlich zugehen wird. Dies konnte man schon im Hinspiel sehen, das die Wertheimer mit 27:32 für sich entschieden.

Eine mehr als schmerzhafte Niederlage für die „Sumpfler“, die danach jedoch so richtig aufdrehten. Sechs Siege in Serie konnte das Team von Dominik Lohn seitdem feiern. Vor allem in der Abwehr stabilisierte sich die DJK nach dem Hinspiel. Der Angriff ist zahlenmäßig ohnehin der beste der Liga. Angst brauch man jedoch keine zu haben.

Zwar schwächelte der Tabellenführer zuletzt gegen Randersacker und Ochsenfurt, die Motivation wird vor dem Topspiel jedoch eine ganz andere sein. Dies zeigte sich auch schon in der Hinrunde, als die Wertheimer mit Vollgas loslegten und den Gegner in der ersten Hälfte phasenweise an die Wand spielten. Dennoch wurde es gegen Ende nochmals knapp, was für die hohe Qualität der Gäste spricht.

Akteure rekrutiert

Diese wird am Samstag definitiv nicht weniger. Im Gegenteil, mit Timo Schiehl und Samuel Spanheimer haben im Oktober zwei Leistungsträger gefehlt, die am Samstag dabei sein werden. Ebenso wird darüber spekuliert, dass Akteure aus der ersten Mannschaft, die in der vierten Liga spielt, für dieses Spiel rekrutiert werden. Nichtsdestotrotz kann man mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Von der spielerischen und individuellen Qualität, dürften sich beide Teams auf Augenhöhe bewegen. Spielentscheidend wird daher vermutlich der Siegeswille sowie das bessere taktische Konzept sein. In beiden Belangen war man im Hinspiel überlegen. Daran will man nun anknüpfen.

Auch wenn die Runde noch lang ist und keineswegs von einer Vorentscheidung im Titelkampf gesprochen werden kann, diese Partie wird für beide Mannschaften wohl die wichtigste in der Saison sein.

Dementsprechend motiviert ist auch HSV-Spielertrainer Konrad Michel vor der Partie am Samstag: „Jeder in der Mannschaft ist heiß auf dieses Spiel. Im Hinspiel haben wir sie ein Stück weit überraschen können und vor allem in der ersten Hälfte überrannt. Sie werden nun deutlich besser vorbereitet sein. Wir haben großen Respekt vor dem Gegner, jedoch keine Angst.“ hsv

