Bezirksliga-Meister mit weißer Weste

Die weibliche C -Jugend der JSG Taubertal hat die Saison 2018/19 erfolgreich mit dem Titel „Bezirksliga-Meister“ im Bezirk Heilbronn-Franken abgeschlossen. Mit dem letzten Spiel gegen Heuchelberg in Nordheim und einem Sieg (16:29) machten die Mädels alles perfekt. Mit einem Punktekonto von 36:0 und einem Torverhältnis von 505:247 konnte die Mannschaft in der Liga mehr als überzeugen. Mit zehn Mannschaften und somit 18 Spielen war es eine lange Runde. Zudem mussten vier Spielerinnen parallel bei der weiblichen B-Jugend aushelfen. Unterstützt wurde die Trainerin Corinna Schmitt von Josefin Adelmann. Es spielten: Johanna Adelmann, Melina Frank, Demi Wolf, Sarah Diemer, Alina Noskow, Annika Besserer, Carolin Schmid, Helena Hilpert und im Tor Theresa Wamser. jsg/Bild: JSG Taubertal

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019