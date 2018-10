Bitterer Abend für die Wölfe

Hamburg – Rimpar Wölfe 27:26

Sehr bitterer Abend für die Rimparer Wölfe in Hamburg. Die Gäste lagen über die gesamte Spielzeit in Front, aber kurz vor Schluss kassierte man in Unterzahl das 27:26, welches die knappe Auswärtsniederlage besiegelte.

Rimpar kam gut ins Spiel. Die Abwehr stand kompakt und Max Brustmann konnte einige Paraden zeigen. Vorne spielte man diszipliniert und konzentriert, so wie man es sich vorgenommen hatte. Daraus resultierte die 3:6-Führung der Gäste nach zehn Minuten. Rimpar ließ weiterhin wenig zu und nach 25 Minuten traf der gut aufgelegte Patrick Gempp zum 8:12. Im Angriff agierte man weiterhin sehr konsequent. Fin Backs trifft nach einem schönen Spielzug aus gutem Winkel zum 10:14-Halbzeitstand. Es galt, weiter konzentriert zu bleiben und noch einmal 30 Minuten Vollgas zu geben. 4:21 gespielt in der zweiten Halbzeit und schon kochte die Halle. Die 2829 Zuschauer, die am Sonntag den Weg in die Halle fanden, konnten den 14:14 Ausgleich durch Philipp Bauer bejubeln.

Doch das Team von Matthias Obinger zeigte weiterhin, warum man in der ersten Halbzeit zurecht in Führung lag. Ein bewegliches Angriffsspiel und eine weiterhin kompakte Deckung ermöglichten die erneute Drei-Tore-Führung, beim Stand von 16:19 durch Lukas Siegler. Die Drei-Tore-Führung hatte bis zum 21:24 durch Steffen Kaufmann bestand. In der Folge jedoch kam der HSV noch einmal auf und schaffte mit der Halle im Rücken den 24:24 Ausgleich fünf Minuten vor dem Ende. Rimpar blieb cool und konnte noch zweimal in Führung gehen. Das bittere Ende kam sieben Sekunden vor Schluss, als die Hamburger in Überzahl, zum ersten Mal an diesem Abend, in Führung gegangen waren. Der 27:26-Entstand löste Jubelstürme in der Halle aus und bei Rimpar war die Enttäuschung riesengroß. An diesem Abend wäre ein Sieg der Wölfe nicht unverdient gewesen, wenn man die gesamten 60. Minuten betrachtet. Man hat es einfach verpasst, sich für eine couragierte Leistung, selbst zu belohnen. Umso bitterer ist diese Niederlage. Das nächste Mal haben die Wölfe hoffentlich wieder das bessere Ende auf ihrer Seite.

Das nächste Highlight gibt es bereits morgen Abend um 20 Uhr. Hier ist im DHB-Pokalachtelfinale der HC Erlangen zu Gast. Die Wölfe hoffen auf zahlreiche Unterstützung der Fans. rw

