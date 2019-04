Blitzstart in zweiter Hälfte

Rimpar Wölfe – Elbflorenz 29:27

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Schömig (5), Böhm (1), Gempp (6), Schmidt (4), Kaufmann (4), Siegler (3), Meyer, Bauer, Schulz (1), Backs, Brielmeier (2), Herth (2/2), Sauer (1).

Den Fehlstart im ersten Durchgang machen die Rimpar Wölfe im Heimspiel der 2. Handball-Bundesliga mit einem Blitzstart in der zweiten Hälfte wieder wett: Die Unterfranken rangen das Elbflorenz, das Kellerkind aus Dresden, nach taktisch spannender Schlussphase mit 29:27 nieder. 14:14 stand es zur Pause.

Es war ein zweites vorgezogenes Ostergeschenk für die DJK Rimpar Wölfe am Samstagabend: Nachdem der Klub am Donnerstag von der Handball-Bundesliga die Lizenz für die nächste Zweitliga-Saison ohne Einschränkungen erhalten hatte, gewann das Team von Trainer Matthias Obinger in der „s.Oliver-Arena“ vor 1557 Zuschauern nur knapp.

Probleme mit Rückraumspieler

Mit Roman Becvar, der diesmal im rechten Rückraum agierte, hatte die Wölfe-Abwehr so ihre Probleme. Heimtrainer Matthias Obinger beschrieb den Start der Sachsen als „fulminant“: 2:6 stand es nach neun Minuten. Zur Pause hatten die Rimparer dann aber schon zum 14;14 ausgeglichen.

Die Dresdner fanden zu Beginn des zweiten Durchgangs fast 15 Minuten überhaupt nicht in Partie. Bei der DJK wurde Max Brustmann im Tor einmal mehr zum entscheidenden Faktor. Zudem handelten sich die Sachsen relativ schnell eine Zeitstrafe ein und vergaben auch klarste Chancen. Es waren noch nicht einmal zehn Minuten gespielt, da hatte der DJK Keeper schon sechs Paraden gezeigt. So gelangen den Dresdnern gerade einmal zwei Treffer in knapp 15 Minuten.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Wölfe mit 21:16 schon fast vorentscheidend vorne. Doch dann schlichen sich bis zum 23:23 Nachlässigkeiten ins DJK-Spiel an, so dass man bis zur Schlussminute um die zwei Punkte bangen musste. red

