Brasilien hilft erneut

Köln.Sie haben es schon wieder getan: Den Handballern der brasilianischen Nationalmannschaft ist gestern Abend in Köln die große Sensation gelungen. Die Südamerikaner schlugen in der WM-Hauptrunde völlig überraschend den Titelanwärter Kroatien mit 29:26. Damit steht fest: Gewinnt die deutsche Mannschaft heute (20.30 Uhr/ZDF) gegen Kroatien, hat sie bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Spanien das Halbfinale erreicht. Schon in der Vorrunde hatten die Brasilianer den Deutschen geholfen, als sie Russland bezwangen.

Weinhold wieder fit

Unterdessen richtete Bundestrainer Christian Prokop einen Tag nach dem emotionalen Ausnahmezustand den Blick schon wieder nach vorne. „Wir haben uns das alle gewünscht, dass es zu so einem Spiel kommt, wo sich sehr viel entscheidet“, sagte der Bundestrainer gestern mit Blick auf das Duell gegen Kroatien.

Am Tag zuvor hatte Prokops Team vor 19 250 Zuschauern mit dem 24:19-Sieg über Island einen guten Start in die Hauptrunde der Heim-WM erwischt. Doch die Kroaten sind trotz der Niederlage gegen Brasilien noch einmal ein ganz anderes Kaliber, insbesondere im Rückraum ist die Auswahl um den Trainerfuchs Lino Cervar erstklassig besetzt. Luka Stepancic (Paris Saint-Germain) Luka Cindric (Vive Kielce) und Domagoj Duvnjak vom THW Kiel verkörpern allesamt Weltklasse. Sie treffen allerdings auch auf eine bei dieser WM überragende deutsche Defensive, weshalb der Optimismus bei der DHB-Auswahl überwiegt. „Wir werden gewinnen“, versprach Abwehrhüne Finn Lemke voller Zuversicht.

Wieder einsatzbereit ist der zuletzt verletzt fehlende Steffen Weinhold. Am Samstag hatte Prokop außerdem seinen ersten Spielerwechsel vollzogen und Kai Häfner für Franz Semper in sein Team geholt.

