Buchen zu Gast in unbeliebter Halle

Buchen.Nach dem Sieg beim Gastgeber TB Richen möchte der TSV Buchen in der Handball-Bezirksliga auch in der unbeliebten Sandberghalle beim TV Flein II bestehen. Die Württemberg-Liga Reserve des TV hat bisher einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Im vergangenen Jahr verlor der TSV recht deutlich im Schwabenland, doch möchte man den Schub des deutlichen Sieges gegen den TB Richen nutzen, um den Konkurrenten für die vorderen Plätze zu ärgern. Coach Sebastian Wiener wird auf eine volle Bank zurückgreifen können und wird mit Raphael Weber und Marcel Weis, zwei Nachwuchsspieler in den Kader der ersten Herrenmannschaft aufnehmen. Eine weitere Frage wird sein, ob Torwart Michael Theobald seine sehr gute Form beibehält und ein Rückhalt auf der Torlinie für „die Mannen in Grün“ sein wird. Der Vorteil für die Odenwälder in der Sandberghölle Flein ist, sie können befreit aufspielen, denn die Gegner aus dem Landkreis Heilbronn sind für dieses Spiel leicht favorisiert. Los geht es am Sonntag um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018