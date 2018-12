Ceven Klatt wird neuer Trainer der Rimparer Wölfe

Nachdem die DJK Rimpar Wölfe bereits zu Beginn dieser Spielzeit bekannt gemacht hat, dass der Vertrag mit Trainer Matthias Obinger nicht über die Saison hinaus verlängert wird, gab es in den vergangenen Wochen hinsichtlich des möglichen Nachfolgers zahlreiche Spekulationen. Die lange Suche hat nun ein erfolgreiches Ende gefunden. Roland Sauer, Geschäftsführer der Wölfe, gab bekannt: „Nach diversen Terminen und vielen Gesprächen mit möglichen Trainern haben wir mit Ceven Klatt unseren Wunschkandidaten für das ’Projekt-Wölfe’ begeistern können. Ceven Klatt hat auf Anhieb mit seiner fachlichen Kompetenz überzeugen können. Er ist ein absoluter Fachmann in seinem Gebiet und die Ideallösung.

Zu Beginn dieser Spielzeit saß Klatt noch als Verantwortlicher auf der Bank vom Ligakonkurrenten HC Rhein Vikings. Dort wurde er etwas überraschend bereits nach sechs Partien beurlaubt. Zuvor hatte er mit seinem Klub den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern können und war im ersten Jahr souverän den Abstiegsrängen ferngeblieben und hat den Wölfen drei Punkte in den beiden Partien der vergangenen Saison gekostet.

Nun hat er bei den Wölfen eine neue Herausforderung angenommen und freut sich auf die Aufgaben: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Rimpar ist ein Verein mit einem super Umfeld und tollen Fans. Die positiven Gespräche mit den Verantwortlichen, sowie das vorhandene sportliche Potenzial, waren mitentscheidend diese Aufgabe anzunehmen.“

Mit seinen 35 Jahren passt der Übungsleiter hervorragend in das Konzept der Wölfe. Es handelt sich um einen jungen und ehrgeizigen Trainer, der bereits unter Beweis gestellt hat, dass er sowohl erfahrene als auch talentierte Spieler weiterentwickeln kann. „Er hat unsere Philosophie bereits verinnerlicht und wird sie weiter prägen“, unterstreicht Sauer die bereits herrschende Einigkeit in puncto Talentförderung. „Bei den Wölfen herrscht enorm großes Potenzial, welches nur darauf wartet, weiter geformt zu werden.“ Der gebürtige Brandenburger sammelte bereits als Spieler bei der TuS Ferndorf Erfahrungen in der 2. Bundesliga und weiß genau, worauf es in Zukunft ankommen wird.

Für Sauer gilt wie immer die Devise, den Blick schon wieder auf die nächsten Aufgaben zu richten: „Die Wölfe freuen sich über die Einigung. Nun kann das Tagesgeschäft wieder in den Vordergrund rücken“, betont Sauer gewohnt pragmatisch die Situation. Klatt erhält einen Kontrakt über die nächsten drei Jahre. cg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018