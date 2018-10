Chancenlos gegen Aufstiegs-Aspiranten

Am vergangenen Samstag war der Aufstiegsfavorit SG Degmarn/Oedheim in der Buchener Sport- und Spielhalle zu Gast zum Handballspiel in der Frauen-Bezirksliga. Die SG hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga Württemberg knapp verpasst und hat sich als Saisonziel den Aufstieg gesetzt.

Das Spiel begann gut für den TSV. Durch Sophia Walter und Annika Böhrer gingen die Frauen mit 3:1 in Führung, doch dann begann eine Tor-Flaute, die über zehn Minuten andauerte. Durch unnötige Ballverluste und mangelnde Abschlüsse zog die SG auf sechs Tore davon und es stand 6:12 in der 25. Spielminute. Bis zur Halbzeit erzielte der TSV kein weiteres Tor mehr, somit ging es mit 6:14 in die Pause.

Trainer Andreas Hollerbach stimmte die Mannschaft neu ein und wollte mit neuen Strategien die SG überwinden. Doch wurde das in der zweiten Halbzeit nicht wie geplant umgesetzt. Damit ist der Rest der Partie schnell erzählt: Die SG hielt den TSV immer auf Abstand und setzte sich in der 50. Minute auf 12:18 ab. In den letzten zehn Minuten traf der TSV Buchen nur noch einmal, und das Spiel ging gegen eine klar bessere Mannschaft mit 13:23 verloren.

Die SG Degmarn/Oedheim bleibt durch den Sieg mit 10:0 Punkten deutlicher Tabellenführer.

Für das Frauen-Team des TSV Buchen geht es am nächsten Sonntag zum Tabellennachbar TSV Hardthausen. ni

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018