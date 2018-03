Daniel Küpper vergibt zwölf Sekunden vor Schluss

Anzeige

Dass es in dieser Partie keinen Schönheitspreis geben würde war schon im Vorfeld klar, schließlich war Abstiegskampf pur angesagt. „Es war ein knallharter, aber durchaus fairer Fight“ kommentierte am Ende der Gästecoach, Andreas Funkert. HSG-Trainer Martin Keupp sah ein zumindest phasenweise ordentliches Spiel. Er kritisierte jedoch einmal mehr die mangelnde Chancenverwertung, und die vielen technischen Fehler seines Teams. „Wir waren in einigen Situationen zu hektisch und haben die Angriffe teilweise zu früh abgeschlossen. Die Abwehr hat zudem dem Gegner zu viele einfache Treffer erlaubt“, so seine Analyse.

Beide Mannschaften brauchten wenig Anlaufzeit und fanden furios ins Spiel. Die Gastgeber hatten dabei den besseren Start und lagen durch Treffer von Simo Suihkonen, Felix Bloser und zwei Mal Luis Hönninger nach fünf Minuten mit 4:2 vorne. Doch die Gäste hielten dagegen und schafften schnell den Ausgleich zum 4:4. In der Folgezeit wogte die Begegnung hin und her, keinem Team gelang es, sich abzusetzen. Nach dem 9:9 nutzte Malsch eine kleine Schwächephase der HSG zur 12:9-Führung. Diesen Vorsprung nahmen die Gäste auch mit in die Pause (16:13).

HSG kommt schnell zurück

Nach dem Wechsel blieben die Neckartäler weiter am Drücker und legten beim 18:14 sogar vier Tore vor. Doch die HSG kam schnell zurück und sorgte bis zur 44. Minute mit einem 4:0 - Lauf wieder für den Gleichstand zum 18:18. Trotz klarer Möglichkeiten verpassten es die Gastgeber, diesen Schwung mitzunehmen und das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

So kam es zu einer an Spannung und Dramatik kaum zu übertreffenden Schlussphase. Nach dem 23:23 ging Malsch nochmals mit zwei Treffern in Führung. Eine Minute vor Schluss sorgte Felix Bloser, der mit insgesamt acht Toren erfolgreichster Werfer seines Teams war, den Anschlusstreffer zum 24:25. Malsch hatte jetzt nochmals den Ball, musste aber wegen drohenden Zeitspiels abschließen. Diesen Wurf angelte sich der einmal mehr überragend agierende HSG-Keeper Daniel Rakovic. Somit kam Spielführer Daniel Küpper, der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Mal ins Schwarze getroffen hatte, zwölf Sekunden vor Ende der Spielzeit nochmals freistehend zum Wurf, doch der Torhüter der Gäste machte die Chance zunichte und rettete seiner Mannschaft damit den glücklichen Sieg.

Der HSG bleibt wenig Zeit Niederlage nachzutrauern, denn bereits am kommenden Samstag steht das Derby in Königshofen an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018