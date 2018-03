Das „Ja, aber . . .“-Bekenntnis

Anzeige

„Wir haben festgestellt, dass in manchen Bereichen vielleicht ein wenig übersteuert wurde“, räumte Kromer indirekt eine Informationsflut Prokops ein und sprach eine klare Forderung in Richtung des Bundestrainers aus: „Es steht außer Frage, dass in der Kommunikation mit den Spielern und in der gemeinsamen Erarbeitung von Spielideen noch ein Schritt gegangen werden kann.“ Soll heißen: Prokop muss künftig mehr auf die Profis eingehen, ihnen zuhören und ihnen nicht nur Vorschriften machen.

Wie DHB-Präsident Andreas Michelmann verriet, habe der Bundestrainer genau das auch erkannt. „Er hat eine sehr ehrliche Selbstreflexion vorgenommen und glaubhaft gemacht, dass er bereit ist, sein Verhalten und seine Position zu verändern – zum Beispiel in der Kernfrage: Müssen die Spieler sich seinem System anpassen oder ist er bereit, von den Spielern zu lernen und einen Mittelweg zu finden zwischen den Spielern, die wir haben, und dem System, das er vorhat? Da hat es eine deutliche Entwicklung des Trainers gegeben“, berichtete der 58-Jährige, der ein Lob an die Nationalspieler aussprach. Diese waren vom DHB umfassend zur Personalie Prokop befragt worden und seien sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Rolle umgegangen.

Zuletzt war spekuliert worden, dass mehrere Nationalspieler bei einem Verbleib des Bundestrainers aus der DHB-Auswahl zurücktreten wollen. Von einem nicht mehr zu kittenden Riss zwischen Teilen des Teams und dem Coach, der im Vorjahr für 500 000 Euro aus seinem Vertrag beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig herausgekauft worden war und ein DHB-Arbeitspapier bis 2022 erhielt, war die Rede. Dem widersprach Kromer. „Es gab und gibt keine Differenzen, die uns die allergrößten Sorgen bereiten. Wir gehen davon aus, dass die besten Spieler Deutschlands für Deutschland spielen werden“, sagte der Sportvorstand und verwies auf den guten Start, den Prokop mit der DHB-Auswahl hingelegt habe: „Wir haben hervorragende Leistungen in dem Jahr vor der EM gezeigt.“

In der Tat spielten die Deutschen eine starke Qualifikation mit teils berauschenden Auftritten. Der Druck bei einem Turnier, der Stress mit vielen Partien in wenigen Tagen ist allerdings etwas ganz anderes – und schon damals schwang stets die Frage mit, wie der international unerfahrene Prokop mit solch einer für ihn ganz neuen Situationen umgehen werde. Bei der EM erbrachte der 39-Jährige nicht den Nachweis, dass er dem gewachsen ist. „Ich will ihm nichts Böses, aber als Bundestrainer scheint er überfordert“, meinte etwa Axel Geerken, Geschäftsführer des Bundesligisten MT Melsungen.

Nicht nur er, sondern auch viele andere werden in den nächsten Monaten genau hinschauen, wie sich das Nationalteam entwickelt. Von einer ruhigen Vorbereitung auf die Heim-WM 2019 kann also keine Rede sein. Das weiß auch Hanning: „Wir wissen, dass wir vom Ergebnis leben – und dass wir Ergebnisse brauchen.“

