Das kann teuer werden

Berlin.Mit dem Schlusspfiff folgte die große Stille. Frust machte sich breit unter den 13 500 Zuschauern in der Berliner Arena. Sie waren gekommen, um das nächste Handball-Fest bei der Heim-WM zu feiern, mussten stattdessen aber einen Schock verdauen. Im dritten Vorrundenspiel kam die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) gegen Russland nicht über ein 22:22 (12:10) hinaus und steht heute (20.30 Uhr) gegen Titelverteidiger Frankreich im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde gewaltig unter Druck. „Die Enttäuschung ist riesengroß“, sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler: „Dieser Punktverlust war nicht eingeplant.“

Gensheimer erneut bester Mann

Was vor allem schmerzte: Den Sieg gab der Europameister von 2016 in der Schlussphase selbst aus der Hand. Steffen Weinhold ließ beim 20:17 (54.) die große Chance zur Vier-Tore-Führung aus, der ansonsten gute Paul Drux ermöglichte mit einem Fehlpass den russischen Anschlusstreffer zum 21:20 (59.). „Wir haben den Sack leider nicht zugemacht“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer, der mit acht Treffern erneut bester Torschütze der Deutschen war und zugab: „Dieses Remis fühlt sich wie eine Niederlage an.“

Nachdem Fabian Böhm das DHB-Team noch einmal in der Schlussminute in Führung gebracht hatte, glichen die Osteuropäer acht Sekunden vor dem Abpfiff aus und bestraften nicht nur die kleinen deutschen Fehler, sondern auch das in der gesamten Begegnung recht schwache Angriffsspiel. „Wir haben uns zu wenig bewegt“, monierte Gensheimer die statischen Offensivbemühungen seiner Mannschaft, die mit zunehmender Spieldauer immer größere Probleme mit der offensiven gegnerischen Deckung bekam.

Die Russen versuchten, Steffen Fäth und Martin Strobel aus dem Spiel zu nehmen – was ihnen gelang. Und so blieb im Angriff alles an Weinhold hängen, der gerade in der Anfangsphase den sich ihm bietenden Platz zu nutzen wusste. Der Kieler forderte den Ball, verteilte den Ball und wenn es sein musste, war er auch noch selbst erfolgreich.

Von Minute zu Minute taten sich die Deutschen in der Offensive aber immer schwerer, allen voran Fäth konnte gegen diese russische Deckungsvariante seine Wurfgewalt kaum einbringen, weil er gar nicht die Gelegenheit dazu bekam. Bundestrainer Christian Prokop wechselte deshalb früh und brachte für Fäth den spielstärkeren Drux – eine kluge Entscheidung, denn mit einem Doppelpack brachte der Mann von den Füchsen Berlin die Mannschaft des WM-Gastgebers mit 10:9 (21.) in Führung.

Längst mussten sich die Deutschen gegen einen unangenehmen Gegner aber jeden Treffer schwer erarbeiten. Erst der Endspurt der ersten Halbzeit brachte einen Zwei-Tore-Vorsprung. Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki zog in die Mitte und traf aus dem Rückraum. Auf der Gegenseite verwarf Timur Dibirov einen Siebenmeter und Pekeler besorgte nach einem Traumpass von Fabian Wiede den 12:10-Pausenstand.

„Brauchen heute Spitzenniveau“

Nach dem Seitenwechsel zog die deutsche Mannschaft zunächst auf 16:12 (38.) davon, was ihr aber vor allem fehlte, war ein Mann mit Torgefahr auf der Position in der Rückraummitte. Die Russen zwangen immer wieder Strobel zum Torabschluss, doch Würfe aus der Distanz sind keine Stärke des Rechtshänders. Mit dem guten Böhm setzte Prokop einen neuen Akzent, doch die Begegnung wurde immer mehr zu einer Zitterpartie und endete aus deutscher Sicht schließlich mit einer riesigen Enttäuschung.

„Das Schöne an diesem Turnier ist aber, dass wir das binnen 24 Stunden besser machen können“, sagte Prokop mit Blick auf das heutige Duell mit Frankreich. Doch nicht nur ihm, sondern auch Groetzki ist klar: „Wenn wir da etwas holen wollen, müssen alle ihr Spitzenniveau erreichen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019