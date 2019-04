Das mit dem Lauffener „Ausrutscher“ hat am Ende nicht geklappt

Bad Mergentheim – Mosbach 38:32

Bad Mergentheim: Zahner, Ziegler (beide Tor), Baier (3 Tore), Köster (7/davon 5 Siebenmeter), Konrad (2), Ohr, Leuthold (2), Zorn (1), Vetter (3), Sambeth (1), Völker (9), Hiob (2), Deis (5), Greif (3).

Die Handballer der SG Bad Mergentheim schlugen im letzten Heimspiel der Saison die junge Truppe aus Mosbach mit 38:23. Schon im Vorfeld war klar, dass nur ein Ausrutscher des Klassenprimus aus Lauffen die Meisterschaft ermöglichen könnte. Aber auch die HSG Lauffen-Neipperg gab sich keine Blöße und holte in ihrem letzten Saisonspiel die nötigen Punkte, so dass am Ende nur der direkte Vergleich bei Punktgleichheit zwischen den beiden herausragenden Teams der Liga den hauchdünnen Ausschlag Richtung Favorit gab.

Die SG Bad Mergentheim hofft nun natürlich, den harten Konkurrenten dieser Saison „bald eine Klasse höher wiederzusehen“.

Das Spiel gegen Mosbach begann zäh. Kein Team konnte sich absetzen. Im Verlauf der ersten Hälfte kam die Torfabrik der Liga dann aber auf Touren und erspielte sich schnell einen Vorsprung, der einmal mehr durch etliche Konter des flinken Völker auf den 20:10-Halbzeitstand ausgebaut wurde.

In der zweiten Hälfte gab Trainer Heiko Maag allen Spielern genügend Einsatzzeit, um sich ein letztes Mal vor eigenem Publikum zu präsentieren, was sie auch taten und trotz vieler Wechsel das Ergebnis auf einen 38:23-Endstand hochschraubten. Besonders erfreulich war, dass neben den etablierten Routiniers um Sandro Leuthold und Andre Deis die junge Garde eine tolle Entwicklung nimmt, so dass sich mit Benedikt Sambeth, Felix Konrad und Lucas Zorn gleich drei aus der zweiten Mannschaft in die Torschützenliste eintragen konnten.

Am Samstag reist die SG noch zum Schlusslicht Schozach-Bottwartal, wo man auch die letzte Begegnung positiv gestalten will. sg

