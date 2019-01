Das nächste Endspiel „droht“

Für die HG Königshofen/Sachsenflur steht das erste Heimspiel im Jahr 2019 an. Gegen Ettlingen/Bruchhausen geht es gleich um alles. Sollte die Mannschaft von Valentin Okuschko erneut als Verlierer vom Feld gehen, würde der Abstand zum rettenden Ufer direkt auf sechs Punkte anwachsen. Zwar wäre rechnerisch weiter alles möglich, doch wenn man die Tabelle realistisch betrachtet, besteht dann kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Nach der letzten schweren Niederlage vergangenes Wochenende gegen Wieblingen will die Mannschaft in eigener Halle endlich wieder eine ordentliche Partie abliefern. Hierbei sollte die Anzahl der unerzwungenen Fehler drastisch reduziert werden. Denn die Gegner ziehen ihren Profit daraus, kommen so zu einfachen Toren und die Jungs in Rot laufen einem uneinholbaren Rückstand hinterher. Viel wurde unter der Woche für das Selbstvertrauen im Abschluss getan, auch hier wirken gerade die Rückraumspieler sehr verunsichert, was viele Fehlversuche nach sich zieht. Kommen diese beiden Dinge zusammen, ist es für die Königshöfer unmöglich, ein Spiel für sich zu entscheiden. Dass es auch anders geht, sah man bei beiden Erfolgen in der Hinrunde.

Die Gäste werden ebenfalls nicht zufrieden sein mit ihrer bisherigen Saison. Spielten sie in der vergangenen Runde noch lange um die Meisterschaft mit, stecken sie mittlerweile in akuter Abstiegsnot. Lediglich für zwei Siege reichte es bisher, dazu gesellen sich noch vier Unentschieden, das bedeutet Rang zwölf. Auch wenn die Männer der HG ihr letztes Spiel verloren haben, hatten sie zumindest einen Einsatz unter Wettkampfbedingungen. Für die weit angereisten Gäste ist es ein kompletter Kaltstart in die Rückserie. Dies könnte gerade in der Anfangsphase von Vorteil sein für die Heimsieben. Anpfiff der Partie am Sonntag ist um 17.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle. Unterstützung von den Rängen wäre den Jungs für dieses Vier-Punkte-Spiel zu wünschen.

