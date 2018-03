Defensivabteilung ist besonders gefordert

Anzeige

Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim erwartet am morgigen Samstag um 19.30 Uhr in der Grünewald-Sporthalle den SV Langensteinbach. Die Gäste liegen aktuell mit 20:20 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und haben weder mit der Meisterschaft noch mit dem Abstieg etwas zu tun. So können sie die Partie im Taubertal völlig entspannt angehen. Doch die Mannschaft aus dem Kreis Karlsruhe gilt als sehr spielfreudig und ehrgeizig. Sie möchte sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Ein Sieg beim Abstiegskandidaten ist da fest eingeplant. Dabei vertrauen die Gäste vor allem auf ihre Angriffsreihe, die mit durchschnittlich knapp 28 Treffern pro Spiel zu den erfolgreichsten der Liga zählt.

Das bekam die HSG schon im Hinspiel deutlich zu spüren. Sie kassierte trotz starker Gegenwehr eine am Ende klare 31:37-Niederlage. Vor allem die Abwehr war dabei teilweise völlig überfordert.

Seit Beginn der Rückrunde präsentierten sich die „Grün-Weißen“ allerdings gerade im Defensivbereich wesentlich gefestigter, die Anzahl der kassierten Gegentore konnte deutlich minimiert werden. Hält dieser Trend bei den Gastgebern an, sollte gegen Langensteinbach durchaus etwas zu holen sein. Auf die Unterstützung ihres nach wie vor lautstarken Publikums kann die HSG dabei sicher wieder zählen.