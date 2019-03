Defensive als Sieggarant

TuS Ferndorf – DJK Rimpar 19:23

Ferndorf: Rottschäfer, Puhl (beide Tor/1 Tor), Faulenbach (4), Basic (1), M. Michel (1/davon 1 Siebenmeter), Neitsch (4), Wörner (3), Zerbe (2/1), J. Schneider, Lindskog Andersson (2), Koloper, Müller, Rink (1). Rimpar: Brustmann, Wiesner - Schömig (4), Böhm, Gempp (2), Schmidt (3), Kaufmann (4), Siegler (3), Meyer, Bauer (1), Schulz, Backs, Brielmeier, Herth (3/3), Sauer (3). Zuschauer: 1023.

Die Zweitliga-Handballer der SJK Rimpar Wölfe haben ihre gute Form bestätigt und auch die Partie in Ferndorf gewonnen.

Die Gastgeber führten zwar nach rund einer Viertelstunde mit 7:4, doch dann trumpfte die Rimparer Defensivabteilung wieder einmal groß auf

Stimmen zum Spiel

Matthias Obinger (Trainer Rimpar Wölfe): „Ich bin sehr erleichtert, dass wir die hohe Hürde hier in Ferndorf erfolgreich übersprungen haben. Es war ein Zermürbungskampf, mit dem ich aber gerechnet hatte. Wir hatten heute seht effektiv und hatten wenige Fehlwürfe. Der Knackpunkt war die Phase der ersten Hälfte, als wir von minus drei auf plus zwei gekommen sind. In der zweiten Hälfte wir ein gutes Abwehrspiel auf die Platte gebracht.“

Michael Lerscht (Trainer TuS Ferndorf): „19 Tore sind natürlich deutlich zu wenig. Wir hatten Probleme im Angriff. Zurzeit geht uns nichts leicht von der Hand. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, denn mit 23 Gegentoren müsstest du eigentlich das Spiel gewinnen. Wir sind momentan in einer schwierigen Phase, aber wir wussten, dass so eine Phase kommen kann, Wir müssen jetzt einfach wieder in die Spur finden.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019